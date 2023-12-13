Μάθιου Νόουλς: O πατέρας της Beyonce θα κάνει την ζωή του ταινία

Ο Μάθιου Νόουλς (Mathew Knowles), μάνατζερ και πατέρας της Beyonce και της Solange θα μεταφέρει την ιστορία της ζωής του στην οθόνη.

Ο Νόουλς συνεργάστηκε με την εταιρεία παραγωγής «Say Unkel Entertainment» για να προσαρμόσει την αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε το 2017 με τίτλο «Racism From the Eyes of a Child» τόσο για μία ταινία μεγάλου μήκους όσο και για μία μίνι σειρά σύμφωνα με το Variety.

Η ταινία θα καλύψει το πρώτο μισό του βιβλίου του και θα αφηγείται τα πρώτα δύσκολα χρόνια του Νόουλς ο οποίος μεγάλωσε στο επίκεντρο των φυλετικών ταραχών στις αρχές της δεκαετίας του '60 στην Αλαμπάμα. Ήταν ένας από τους έξι μαύρους μαθητές που φοιτούσαν σε ένα αμιγώς σχολείο λευκών, συμμετέχοντας σε ειρηνικές διαμαρτυρίες όπου σε μια περίπτωση, τον συνέλαβαν τέσσερις φορές μέσα σε μια ημέρα.

Σημειώνεται ότι οι νεανικοί αγώνες του έχουν αποτυπωθεί σε πολλά έργα της Beyoncé, με πιο πρόσφατη την κινηματογραφική της ταινία «Renaissance: A Film by Βeyoncé».

Το βιβλίο περιγράφει πώς οι υπέρμαχοι του αγώνα για την ισότητα -Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, Άλμπερτ Τέρνερ, Ραλφ Αμπερνάθι–τον διαμόρφωσαν στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσής του.

«Αυτοί είναι οι άνδρες που με έκαναν υπερήφανο και οι γυναίκες που με έμαθαν να αντιστέκομαι», δήλωσε ο Νόουλς, στο Variety.

Ο Ρομπέρ Άνκελ(Robert Unkel).πρώην αντιπρόεδρος προγραμματισμού της 20th Century Fox, δήλωσε ότι το σενάριο της ταινίας που βασίζεται στο βιβλίο του Νόουλς είναι ολοκληρωμένο και έτοιμο να βγει στην αγορά. O ίδιος θα επιβλέψει την ανάπτυξη της ταινίας μαζί με τον παραγωγό της αρχικής τριλογίας του "Star Wars" Χάουαρντ Καζαντζιάν(Howard Kazanjian).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

