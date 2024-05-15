Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις υφίστανται οι οδηγοί στην κλάδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης προς το Περιστέρι ανά τμήματα λόγω τεσσάρων τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν νωρίτερα.

Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται επίσης:

στην άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκηδόνα

στο ρεύμα εξόδου Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος τους Ασπροπύργου λόγω έργων

στην κάθοδο της Λ. Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου

στον καθοδικό άξονα της Βασιλέως Κωνσταντίνου - Αρδηττού

στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή

στη Βασ. Αμαλίας

Πηγή: skai.gr

