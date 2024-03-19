Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς έχουν διαβάσει τις θεωρίες συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απουσία της Κέιτ Μίντλετον από τις δημόσιες υποχρεώσεις της, αλλά αυτό δεν έχει επηρεάσει την εμπιστοσύνη τους στη βασιλική οικογένεια, αποκαλύπτει δημοσκόπηση για λογαριασμό του Sky News.

Η δημοσκόπηση της YouGov σε δείγμα 2.081 ενηλίκων διεξήχθη στο διάστημα 15-17 Μαρτίου, πριν γίνει γνωστή η εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας σε αγορά του Ουίνδσορ το Σάββατο, κατά την οποία φαινόταν «χαρούμενη, χαλαρή και υγιής» σύμφωνα με όσους την είδαν.

Το 51% των ερωτηθέντων απάντησε πως έχει δει ή έχει ακούσει τις θεωρίες για την πριγκίπισσα, έναντι ποσοστού 44% που δεν έχει αντιληφθεί τι έχει κυκλοφορήσει.

Παρόλα αυτά, το 68% απαντά πως δεν έχει αλλάξει άποψη για τη σύζυγο του πρίγκιπα Γουίλιαμ. Ένα 9% λέει πως την εμπιστεύεται λιγότερο, αλλά το ίδιο ποσοστό δηλώνει πως την εμπιστεύεται περισσότερο.

Ως προς τις πληροφορίες που έχουν επισήμως ανακοινωθεί για την υγεία της, το 41% θεωρεί πως έχει επιτευχθεί σωστή ισορροπία. Το 36% θα ήθελε περισσότερες πληροφορίες και το 5% πιστεύει ότι έχουν ειπωθεί περισσότερα από όσα θα έπρεπε.

Σε ό,τι αφορά την επίσημη ενημέρωση για τη διάγνωση καρκίνου του βασιλιά Καρόλου, το 64% πιστεύει πως έχει επιτευχθεί μια σωστή ισορροπία μεταξύ δημοσίων αποκαλύψεων και σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του. Το 14% λέει πως έχουν δοθεί λιγότερες πληροφορίες από όσο θα έπρεπε και το 4% ότι έχουν δοθεί περισσότερες από τις δέουσες πληροφορίες.

Ως προς την εμπιστοσύνη προς τον Κάρολο, υπάρχει ένα 5% που λέει ότι πλέον τον εμπιστεύεται λιγότερο, αλλά είναι ποσοστό μικρότερο από το 11% που τον εμπιστεύεται περισσότερο μετά από την ανακοίνωση της διάγνωσης. Για το 72% των ερωτηθέντων το επίπεδο εμπιστοσύνης έχει μείνει αμετάβλητο.

Αυξημένη είναι η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο της βασίλισσας Καμίλα για το 9% των ερωτηθέντων, ενώ τον πρίγκιπα Χάρι τον εμπιστεύεται λιγότερο το 13% των πολιτών και τη δούκισσα του Σάσεξ Μέγκαν το 11%.

Η Μέγκαν Μαρκλ είναι το μέλος της βασιλικής οικογένειας που εμπνέει τη λιγότερη εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών.

Εν τω μεταξύ, η Daily Mirror γράφει πως το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας έχει ζητήσει τη συνδρομή δύο ειδικών στις δημόσιες σχέσεις που έχουν εργαστεί και στο παρελθόν για τον βασιλικό οίκο ώστε να καθοριστεί το πρόγραμμα επιστροφής της Κέιτ Μίντλετον στις επίσημες υποχρεώσεις της.

