Αποδείξεις ότι η Κίνα επιχειρεί να επηρεάσει τις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές έχουν οι ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν στο CNN. Κι αυτό παρά τις δεσμεύσεις του Σι Τζινπίνγκ ότι δεν θα το έκανε.

Ο Μπλίνκεν έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις σε συνέντευξή του στο CNN την Παρασκευή, στο τέλος της τριήμερης επίσκεψής του στην Κίνα, όπου πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με κορυφαίους Κινέζους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Σι, με τις δυο πλευρές να θέτουν επί τάπητος μια σειρά αμφιλεγόμενων ζητημάτων, από τους ελέγχους των ΗΠΑ στην τεχνολογία μέχρι τη στήριξη του Πεκίνου στη Μόσχα.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε πως κατά την επίσκεψή του στην Κίνα επανέλαβε το μήνυμα που είχε στείλει ο Τζο Μπάιντεν στον Σι κατά τη συνάντησή τους στο Σαν Φρανσίσκο τον περασμένο Νοέμβριο να μην παρέμβει στις φετινές αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Τότε, ο Σι είχε δεσμευτεί ότι δεν θα το έκανε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του CNN.

“Εχουμε δει, γενικότερα μιλώντας, αποδείξεις προσπάθειας επηρεασμού και παρέμβασης και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα σταματήσει όσο το δυνατόν συντομότερα” είπε ο Μπλίνκεν ερωτηθείς αν η Κίνα παραβιάζει επί της ουσίας τη δέσμευση που ανέλαβε ο Σι απέναντι στον Μπάιντεν.

“Οποιαδήποτε παρέμβαση της Κίνας στις εκλογές μας είναι απαράδεκτη και ως εκ τούτου το εξετάζουμε πολύ προσεκτικά. Ετσι, επανέλαβα το μήνυμα ώστε να βεβαιωθώ ότι το ακούσουν,” είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Προειδοποιήσεις Μπλίνκεν για Ρωσία-Ουκρανία, Φιλιππίνες

Νωρίτερα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είχε δηλώσει πως εξέφρασε στην Κίνα τις ανησυχίες του για την υποστήριξη που προσφέρει στη Ρωσία, λέγοντας πως η εισβολή στην Ουκρανία θα ήταν πιο "δύσκολη" χωρίς την υποστήριξη του Πεκίνου.

"Θα ήταν πιο δύσκολο για τη Ρωσία να συνεχίσει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας χωρίς την υποστήριξη της Κίνας", είπε ο Μπλίνκεν στους δημοσιογράφους μετά τις συναντήσεις του με την ηγεσία του Πεκίνου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη πως προειδοποίησε την Κίνα για τις "επικίνδυνες" ασκήσεις της κοντά στις Φιλιππίνες.

"Δήλωσα σαφώς πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνουν τις εντάσεις, όμως οι δεσμεύσεις μας στον τομέα της άμυνας των Φιλιππίνων παραμένουν ακλόνητες", είπε ο Μπλίνκεν, διευκρινίζοντας ότι κατά τις συνομιλίες του με τους Κινέζους ηγέτες αναφέρθηκε στις "επικίνδυνες ενέργειες" του Πεκίνου στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Ο Άντονι Μπλίνκεν ζήτησε ακόμη από την Κίνα να εντείνει τις δικαστικές διώξεις σε σχέση με το λαθρεμπόριο φαιντανύλης, χαιρετίζοντας τα μέτρα που ελήφθησαν πρόσφατα με σκοπό τον περιορισμό των προμηθευτών αυτού του οπιούχου που ευθύνεται για τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

"Υπογράμμισα τη σημασία η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να λάβει επιπρόσθετα μέτρα, κυρίως ασκώντας διώξεις σε βάρος εκείνων που πωλούν χημικά προϊόντα και εξοπλισμό για την κατασκευή της φαιντανύλης', δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα έχουν τις πρώτες επίσημες συζητήσεις τους σχετικά με τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ακόμη ο Ά. Μπλίνκεν.

"Συμφωνήσαμε να έχουμε τις πρώτες διμερείς συνομιλίες" "για την τεχνητή νοημοσύνη τις προσεχείς εβδομάδες", είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις για το Μεσανατολικό στα πανεπιστήμια που συγκλονίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ά. Μπλίνκεν είπε πως αποτελούν μέρος της "δημοκρατίας".

"Είναι ένα χαρακτηριστικό της δημοκρατίας μας ότι οι πολίτες μας κάνουν γνωστές τις απόψεις τους, τις ανησυχίες τους, την οργή τους, κάθε στιγμή", δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Κίνα.

