Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε κατάστημα με φρέσκα προϊόντα από τα βασιλικά αγροκτήματα του Ουίνδσορ, περίπου ενάμιση χιλιόμετρο από την κατοικία της εντός του βασιλικού κτήματος, εθεάθη το Σάββατο η Κέιτ Μίντλετον (Kate Middleton), όπως γράφει η Sun.

Σύμφωνα με άλλους επισκέπτες στο κατάστημα από όπου συχνά αγοράζουν τρόφιμα μέλη της βασιλικής οικογένειας, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαινόταν «χαρούμενη, χαλαρή και υγιής», συνοδευόμενη από τον σύζυγό της πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Επίσης μέσα στο Σαββατοκύριακο φέρεται να παρακολούθησε τις αθλητικές δραστηριότητες των τριών παιδιών της.

Kate Middleton has been spotted in public for the first time in months since her abdominal operation in January



The Sun has reported that members of the public saw Kate visiting her favourite farm shop with husband Prince Williamhttps://t.co/kBrBHbyGGE — Metro (@MetroUK) March 18, 2024

Πολίτης που είδε την πριγκίπισσα της Ουαλίας είπε στην εφημερίδα: «Μετά από όλες τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει εξεπλάγην που τους είδα εκεί. Η Κέιτ ήταν έξω και ψώνιζε με τον Γουίλιαμ και φαινόταν χαρούμενη και φαινόταν καλά. Τα παιδιά δεν ήταν μαζί τους, αλλά είναι τόσο καλό σημάδι ότι ήταν αρκετά υγιής για να πεταχτεί στα μαγαζιά».

Η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον ακολουθεί αναφορά στους Sunday Times ότι η επιστροφή της στις δημόσιες υποχρεώσεις αναμένεται από τις 17 Απριλίου και μετά, δηλαδή μετά το τέλος των σχολικών διακοπών για το Πάσχα των Αγγλικανών. Δεν αποκλείεται πάντως η πιθανότητα να συνοδεύσει την οικογένειά της στην πασχαλινή Θεία Λειτουργία στο Ουίνδσορ στις 31 Μαρτίου.

Στο ίδιο ρεπορτάζ φίλος του πριγκιπικού ζεύγους εκτίμησε πως η Κέιτ ενδεχομένως να θελήσει να αναφερθεί στο πρόβλημα υγείας που την υποχρέωσε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, αλλά όχι με κάποια επίσημη δήλωση.

«Μπορώ να φανταστώ την πριγκίπισσα ίσως να συζητά την ανάρρωση της ενώ θα βρίσκεται έξω σε κάποια υποχρέωση. Αν θα το έκανε, έτσι θα το έκανε», είπε ο φίλος του ζεύγους, προσθέτοντας πως δε θα υπάρξει βιασύνη και πως οι Γουίλιαμ και Κέιτ «είναι πιο ανοιχτοί όταν συνομιλούν με το κοινό».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως η πριγκίπισσα Κέιτ έχει «ταρακουνηθεί» από τη διαδικτυακή υστερία για την υγεία της και τις αντιδράσεις για την επεξεργασμένη φωτογραφία με τα παιδιά της για την Ημέρα της Μητέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.