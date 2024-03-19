Στις 5 Απριλίου θα κυκλοφορήσει η ταινία «Strictly Confidential», μια ταινία γεμάτη ένταση με πρωταγωνίστριες τις Elizabeth Hurley και Georgia Lock. Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Damian Hurley, γιος της πρωταγωνίστριας, αλλά έχουν ξεπεράσει τη σχέση μητέρας-γιου, καθώς ο ίδιος την «εκπαίδευσε» σε ερωτικές σκηνές για την ταινία.

Η Hurley, η οποία έγινε δημοφιλής στα τέλη της δεκαετίας του '90 για ταινίες όπως το «Austin Powers» και το «Bedazzled», πρωταγωνιστεί στο ερωτικό θρίλερ, το οποίο περιλαμβάνει «πικάντικες» σκηνές μεταξύ της 58χρονης ηθοποιού και μια άλλης γυναίκας.

Ο γιος της ήταν «παρών» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, εκτελώντας χρέη σκηνοθέτη, και την ώθησε να ξεπεράσει τα όρια που είχε συνηθίσει όταν κινηματογραφούσε στιγμές πάθους και αγάπης, αποκάλυψε η ηθοποιός.

«Το ότι τον είχα εκεί σήμαινε ότι ένιωθα ασφάλεια και φροντίδα», ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Page Six». Και πρόσθεσε: «Ο γιος μου με φροντίζει. Είναι χαλαρωτικό να ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος πίσω από την κάμερα που σε φροντίζει».

Πηγή: skai.gr

