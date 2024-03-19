Η Σακίρα λέει ότι δεν είναι «αλήθεια» ότι το τέλος της 11χρονης σχέσης της με τον επί χρόνια σύντροφός τη, Ζεράρ Πικέ, αποκαλύφθηκε όταν άνοιξε ένα βάζο με μαρμελάδα φράουλα, την οποία μόνο εκείνη προτιμούσε στο σπίτι τους.

Η 47χρονη νικήτρια τριών Grammy, μιλώντας στους «Sunday Times», δήλωσε ότι οι φήμες για την υποτιθέμενη απιστία του Pique, μετά την ανακάλυψη του βάζου με τη μαρμελάδα, «δεν είναι αληθινές».

Η hitmaker του «Hips Don't Lie» και ο πρώην ποδοσφαιριστής χώρισαν τον Ιούνιο του 2022 και έχουν δύο αγόρια, τον 11χρονο Milan και τον 9χρονο Sasha.

Στον απόηχο του χωρισμού του με τη Σακίρα, το πλήρες όνομα της οποίας είναι Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ο Pique ξεκίνησε ένα ειδύλλιο με τη Clara Chia Marti.

After a bitter break-up with the footballer and a $15.8m tax fraud case, Shakira is back with a new album — and poured all that pain into her music ⬇️ https://t.co/36xRGWiKBQ — The Times and The Sunday Times (@thetimes) March 16, 2024

Στις εικασίες για το περιστατικό με τη μαρμελάδα ήρθε να προστεθεί και το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Te Felicito» της Κολομβιανής τραγουδίστριας, μια συνεργασία με τον Rauw Alejandro, τον Απρίλιο του 2022.

Στο βίντεο υπήρχε μια σκηνή που η Shakira φαινόταν να ψάχνει στο ψυγείο της, γεγονός που πυροδότησε ότι το διαζύγιο με τον Pique ήταν θέμα χρόνου.

Η ισπανική τηλεοπτική εκπομπή «Socialite» ήταν η πρώτη που συνέδεσε το περιστατικό με τη μαρμελάδα, επικαλούμενη συνέντευξη της Σακίρα. Η ίδια κατάλαβε ότι κάποιος άλλος βρισκόταν στο σπίτι, σύμφωνα με το πρακτορείο, με αποτέλεσμα να υποπτευθεί τον Pique ότι την είχε προδώσει δύο φορές. Η «θεωρία της μαρμελάδας» είχε γίνει viral στα social media από τους θαυμαστές της.

Στη συνέντευξή της, η Σακίρα μίλησε, επίσης, για το πώς εξισορροπούσε την προσωπική της ζωή με την επαγγελματική της.

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα έβαλα την καριέρα μου σε αναμονή, για να είμαι δίπλα στον Gerard, ώστε να μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο», είπε η Shakira. «Υπήρξαν πολλές θυσίες για την αγάπη».

Η καλλιτέχνιδα αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο άλμπουμ της, «Las Mujeres Ya No Lloran (Women No Longer Cry)», μέσω της Sony Latin την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024.

Η ίδια δήλωσε ότι διοχέτευσε τα έντονα συναισθήματά της σχετικά με την προσωπική της ζωή στο άλμπουμ, καθώς επικεντρώθηκε στη μετατροπή του «πόνου της σε δημιουργικότητα, της απογοήτευσης σε παραγωγικότητα, του θυμού σε πάθος, της ευαλωτότητας σε ανθεκτικότητα».

Και πρόσθεσε: «Υπήρχαν τόσα πολλά κομμάτια της ζωής μου που κατέρρευσαν μπροστά στα μάτια μου και έπρεπε να αναγεννηθώ κατά κάποιον τρόπο. Και η κόλλα που τα κράτησε όλα μαζί ήταν η μουσική».



Πηγή: skai.gr

