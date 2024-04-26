Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία άνοδος 4,48% και ετήσια κέρδη 12,52%

Με υψηλά κέρδη 4,48 % έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, διασπώντας ανοδικά και τα επίπεδα των 1.450 μονάδων, καταγράφοντας υψηλό 13 ετών και συγκεκριμένα από τη συνεδρίαση της 15ης Απριλίου του 2011.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος υπερέβη τα επίπεδα των 100 δισ. ευρώ, επίπεδα που είχε να "δει" από τις αρχές Νοεμβρίου του 2009, όταν ο δείκτης ήταν στις 2.400 μονάδες.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται στην έβδομη θέση των αποδόσεων παγκοσμίως, μεταξύ των διεθνών αγορών.

Η αγορά την εβδομάδα αυτή βρήκε στηρίγματα στην αναβάθμιση των προοπτικών του ελληνικού αξιόχρεου από σταθερές σε θετικές από την Standard & Poor's που θέτει την Ελλάδα στο προθάλαμο νέας ουσιαστικής αναβάθμισης στους επομένους 12 μήνες.

Επίσης και στην καλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, καθώς ανακοινώθηκε πλεόνασμα- έκπληξη για το 2023, φτάνοντας στο 1,9% του ΑΕΠ.

Στις θετικές εξελίξεις ήρθε να προστεθεί η νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με 30ετές ομόλογο, με τις αγορές να δίνουν νέα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά ομόλογα προσφέροντας 33 δισ. ευρώ.

Η υψηλή κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στηρίζει επίσης τις αποτιμήσεις των μετοχών. Η ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων πλέον ενισχύει την εκτίμηση της υπέρβασης της περυσινής ιστορικής επίδοσης στην λειτουργική και καθαρή κερδοφορία των εισηγμένων εταιριών, για τη χρήση του 2023.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.454,98 μονάδες, έναντι 1.392,62 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 4,48%. Από τις αρχές Απριλίου ενισχύεται σε ποσοστό 2,29%, ενώ από τις αρχές του 2024 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 12,52%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 4,88% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται 13,48%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 3,99%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη 4,39%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 7,57%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 19,53%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 673,541 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 134,708 εκατ. ευρώ, από 135,627 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 4,134 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 100,393 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 12,505 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

