Ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν προειδοποίησε σήμερα, Πέμπτη, - σε ομιλία του στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ενόψει των κομβικών ευρωεκλογών τον Ιούνιο - ότι η Ευρώπη είναι «θνητή και μπορεί να πεθάνει», εάν δεν γίνει πιο ανθεκτική εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και άλλων προκλήσεων ασφάλειας και οικονομίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος επικέντρωσε την ομιλία του σε στρατηγικά και γεωπολιτικά ζητήματα στην Ευρώπη, όπως η άμυνα, η οικονομία, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της δημοκρατίας.

Ο Μακρόν τόνισε ότι το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από επιλογές που «πρέπει να γίνουν τώρα». Ο πρόεδρος Μακρόν υπογράμμισε ότι στόχος του είναι μία Ευρώπη περισσότερο ενωμένη, αυτόνομη και δημοκρατική, σημειώνοντας ότι παρά τις δυσκολίες που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαΐκής Ενωσης δεν έδειξε να σκέφτεται να ακολουθήσει το παράδειγμα της Βρετανίας, δηλαδή της εξόδου από την ΕΕ.

Ανέφερε ωστόσο ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι εκ των ων ουκ άνευ για την παραμονή μίας χώρας στην ΕΕ.

Αναφερόμενος στα επιτεύγματα των τελευταίων ετών, ο πρόεδρος Μακρόν υπογράμμισε την κοινή αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, παρά το γεγονός ότι ο τομέας της υγείας δεν εντάσσεται στις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές, καθώς επίσης και τις προόδους που επιτεύχθηκαν στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Υπογράμμισε επίσης ότι η Ευρώπη τείνει να έχει ενιαία πολιτική στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης και κοινό σχέδιο για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι η Γαλλία διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση των ανωτέρω επιτυχιών έχοντας ως βασική φιλοσοφία ότι «το μέλλον της Ευρώπης είναι εξ' ορισμού και το μέλλον της Γαλλίας».

«Ελλοχεύουν θανάσιμοι κίνδυνοι για την Ευρώπη»

Προβάλλοντας τη διαπίστωση ότι η ενωμένη Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με «θανάσιμους κινδύνους», αλλά και απαριθμώντας τους τομείς στους οποίους η Ευρώπη σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια, ο Γάλλος πρόεδρος εξέθεσε τις απόψεις του και τις προτάσεις του ως προς τους άξονες επί των οποίων θα πρέπει να κινηθεί από δω και στο εξής η διαδικασία της ευρωπαΐκής ενοποίησης.

Ο Γάλλος πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι παρά τις επιτυχίες των τελευταίων ετών οι κίνδυνοι ελλοχεύουν και είναι δυνατό να αποδειχθούν θανάσιμοι για την Ευρώπη.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον έντονο ανταγωνισμό της Κίνας και των ΗΠΑ, καθώς και την ως πρόσφατα εξάρτησή της στον τομέα της ενέργειας από τη Ρωσία.

Σημείωσε ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης στις ΗΠΑ και στην Κίνα είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους ευρωπαϊκούς, επισημαίνοντας ότι ένας από τους λόγους που αυτό συμβαίνει είναι ότι οι δύο αυτές χώρες δεν σέβονται πλέον τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου με τους οποίους οι ίδιες είχαν κατά το παρελθόν συμφωνήσει. Ο πρόεδρος Μακρόν έκανε λόγο για μεταβολή των προτύπων με τα οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια η ευρωπαΐκή οικονομία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πέρασε η εποχή που αγοράζαμε ενέργεια από τη Ρωσία και προϊόντα από την Κίνα».

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Ρωσία, υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι θα πρέπει να ηττηθεί στον πόλεμο με την Ουκρανία και σημείωσε ότι προς τον σκοπό αυτό η Ευρώπη δεν πρέπει να θέτει εξαρχής όρια στους τρόπους με τους οποίους θα δείξει την αλληλεγγύη προς το Κίεβο. Σημείωσε επίσης τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Γαλλία, ως πυρηνική δύναμη, στο ζήτημα της αποτροπής και της περαιτέρω κλιμάκωσης της πολεμικής κρίσης με τη Ρωσία, αλλά και γενικότερα.

Επισήμανε επίσης τη σημασία της στενότερης αμυντικής συνεργασίας της ΕΕ με την Βρετανία τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαΐκής Πολιτικής Κοινότητας όσο και του ΝΑΤΟ, την ύπαρξη του οποίου χαρακτήρισε απαραίτητη. Ο Εμάνουελ Μακρόν τάχθηκε υπέρ της ανάπτυξης της ευρωπαΐκής αμυντικής συνεργασίας, της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και κοινών διπλωματικών πρωτοβουλιών της Ευρώπης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ακόμη την ανάγκη συνεργασίας των κρατών της ζώνης του Σένγκεν τόσο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας όσο και των ναρκωτικών.

Ο Εμάνουελ Μακρόν επισήμανε επίσης ότι για να μπορέσει να διατηρήσει η Ευρώπη την οικονομική της ανάπτυξη, το κράτος πρόνοιας και την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αλλάξει το θεσμικό της πλαίσιο και να απλοποιήσει τους κανόνες βάσει των οποίων λειτουργεί, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των πολιτών. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν απέκλεισε επίσης την εφαρμογή πολιτικών προστατευτισμού σε κρίσιμους για την Ευρώπη τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει ούτως ώστε ένα τμήμα των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων να κινητοποιηθεί προς την κατεύθυνση της ανάληψης επενδυτικών κινδύνων και της χρηματοδότησης ευρωπαϊκών επενδυτικών σχεδίων.

Σημείωσε την ιδιαίτερη σημασία που έχει για την επίτευξη αυτού του στόχου η εναρμόνιση της φορολόγησης και του πτωχευτικού δικαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Εμάνουελ Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι ως το 2030 η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει ηγετική δύναμη σε πέντε τομείς και συγκεκριμένα στην τεχνητή νοημοσύνη στην κβαντική πληροφορική, στον τομέα του διαστήματος, της ενέργειας και στην αγροτική παραγωγή. Επισήμανε ότι προς τον σκοπό αυτό η Ευρωπαΐκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα πρέπει να έχει ως βασικό στόχο μόνο την συγκράτηση των τιμών αλλά να θέτει και αναπτυξιακούς στόχους.

Τέλος αναφερόμενος στην διαφαινόμενη ενίσχυση της ακροδεξιάς στις επικείμενες ευρωεκλογές ο Γάλλος πρόεδρος αφού επανέλαβε ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να πεθάνει η Ευρώπη υπογράμμισε ότι οι εθνικιστές δεν τάσσονται πλέον υπέρ της διάλυσης της ενωμένης Ευρώπης ούτε υπέρ της αποχώρησης της χώρας τους από αυτήν. Επιθυμούν ωστόσο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να παραμένουν στο κοινό ευρωπαϊκό σπίτι χωρίς να σέβονται τους κοινούς κανόνες του και χωρίς να πληρώνουν το ενοίκιο.

Πηγή: skai.gr

