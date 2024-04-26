Λογαριασμός
Τηλεφώνημα στήριξης Ερντογάν στον Αταμάν μετά τις αναφορές του για απειλές από Ισραηλινούς

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τηλεφώνησε προσωπικά στον Εργκίν Αταμάν, εκφράζοντας την απόλυτη στήριξή του στον προπονητή του Παναθηναϊκού για τις απειλές που δέχτηκε!

Ataman

Μεγάλες πολιτικές διαστάσεις φαίνεται ότι πήραν οι ισχυρισμοί του Εργκίν Αταμάν, περί απειλών από μέλη της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στη σειρά με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Σύμφωνα με τον Τύπο της Τουρκίας, ο προπονητής των «πράσινων» δέχτηκε προσωπικό τηλεφώνημα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Πρόεδρο της γειτονικής χώρας να εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τον κόουτς του «τριφυλλιού».

Στο μεταξύ, μερικές ώρες πριν τις απειλές προς τον Εργκίν Αταμάν καταδίκασε και η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ.

Πηγή: sport-fm.gr

