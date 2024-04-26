Μεγάλες πολιτικές διαστάσεις φαίνεται ότι πήραν οι ισχυρισμοί του Εργκίν Αταμάν, περί απειλών από μέλη της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στη σειρά με τον Παναθηναϊκό AKTOR.



Σύμφωνα με τον Τύπο της Τουρκίας, ο προπονητής των «πράσινων» δέχτηκε προσωπικό τηλεφώνημα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Πρόεδρο της γειτονικής χώρας να εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τον κόουτς του «τριφυλλιού».



Στο μεταξύ, μερικές ώρες πριν τις απειλές προς τον Εργκίν Αταμάν καταδίκασε και η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ.

🇹🇷 Başkan Erdoğan, İsrail teknik ekibi tarafından tehdit edilen Ergin Ataman ile telefonda görüştü. pic.twitter.com/RY2v3Jtco7 April 26, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.