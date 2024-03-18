Λογαριασμός
Η Κέιτ εμφανίστηκε βάζοντας τέλος στις φήμες: Το βίντεο που τη δείχνει να ψωνίζει με τον Ουίλιαμ

Στο βίντεο της εφημερίδας Sun και του αμερικανικού σάιτ TMZ, η Κέιτ εμφανίζεται σε καλή κατάσταση, αλλά και σε καλή διάθεση, αν και ελαφρώς αδυνατισμένη

Κέιτ

Τέλος στις φήμες για την υγεία της φαίνεται ότι θέλησε να βάλει η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλεντον, καθώς εμφανίστηκε να ψωνίζει σε αγροτικό κατάστημα μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Η 42χρονη Κέιτ, ντυμένη με ένα φούτερ και κολάν, κουβαλούσε τα ψώνια της ενώ περπατά σε ένα πάρκινγκ δίπλα στον διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Στο βίντεο που δημοσιεύουν η βρετανική εφημερίδα Sun και το αμερικανικό σάιτ TMZ, η Κέιτ εμφανίζεται σε καλή κατάσταση, αλλά και σε καλή διάθεση, αν και ελαφρώς αδυνατισμένη.  

Τα πλάνα που δημοσιεύουν η Sun και το TMZ εμφανίστηκαν λίγες ώρες αφότου η εφημερίδα αποκάλυψε ότι η Κέιτ πέρασε το Σάββατο για ψώνια στο Ουίνδσορ και το πρωί της Κυριακής παρακολουθώντας τα παιδιά της να αθλούνται.

Η επέμβασή της στην κοιλιά τον περασμένο Ιανουάριο, καθώς και το "Photogate", το "πείραγμα" της φωτογραφίας με τα παιδιά της, έδωσαν τροφή σε φημολογία ότι η υγεία της Κέιτ ήταν σε άσχημη κατάσταση.

