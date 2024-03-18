Τέλος στις φήμες για την υγεία της φαίνεται ότι θέλησε να βάλει η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλεντον, καθώς εμφανίστηκε να ψωνίζει σε αγροτικό κατάστημα μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Η 42χρονη Κέιτ, ντυμένη με ένα φούτερ και κολάν, κουβαλούσε τα ψώνια της ενώ περπατά σε ένα πάρκινγκ δίπλα στον διάδοχο του βρετανικού θρόνου.
Στο βίντεο που δημοσιεύουν η βρετανική εφημερίδα Sun και το αμερικανικό σάιτ TMZ, η Κέιτ εμφανίζεται σε καλή κατάσταση, αλλά και σε καλή διάθεση, αν και ελαφρώς αδυνατισμένη.
Τα πλάνα που δημοσιεύουν η Sun και το TMZ εμφανίστηκαν λίγες ώρες αφότου η εφημερίδα αποκάλυψε ότι η Κέιτ πέρασε το Σάββατο για ψώνια στο Ουίνδσορ και το πρωί της Κυριακής παρακολουθώντας τα παιδιά της να αθλούνται.
Η επέμβασή της στην κοιλιά τον περασμένο Ιανουάριο, καθώς και το "Photogate", το "πείραγμα" της φωτογραφίας με τα παιδιά της, έδωσαν τροφή σε φημολογία ότι η υγεία της Κέιτ ήταν σε άσχημη κατάσταση.
#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw— TMZ (@TMZ) March 18, 2024
