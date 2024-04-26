Ημαθία: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης αλόγων που καταγγέλθηκε για παρενόχληση μαθητριών

Με την αυτόφωρη διαδικασία και με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 59χρονος ιδιοκτήτης αλόγων, που συνελήφθη σε περιοχή της Κ. Μακεδονίας, ύστερα από καταγγελία ότι προέβη σε θωπείες σε βάρος δύο ανήλικων μαθητριών γυμνασίου ενώ αυτές πραγματοποιούσαν ιππασία στη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής με το σχολείο τους.

Ο κατηγορούμενος πήρε αναβολή για να δικαστεί την επόμενη εβδομάδα και αφέθηκε ελεύθερος, με τον ίδιο να διατείνεται ότι είναι αθώος.

«Δώδεκα χρόνια δεν πείραξα και δεν με πείραξε κανείς», ήταν τα πρώτα λόγια του 59χρονου, ο οποίος έβαλε τα κλάματα στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Την καταγγελία έκανε ο διευθυντής του σχολείου και ακολούθησε η σύλληψη του 59χρονου (ιδιοκτήτη στάβλου με άλογα).

Οι δύο μαθήτριες, 15 και 13 ετών, εξετάστηκαν από παιδοψυχολόγο, στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης, ενώ καταθέσεις έδωσαν και οι γονείς τους.

ΑΠΕ- THESTIVAL

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.