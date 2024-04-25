Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για το χθεσινό βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή με τον βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης» Βασίλη Γραμμένο, μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος αιτείται να καταθέσουν στον δικαστικό λειτουργό δύο βουλευτές της ΝΔ και ένας ανεξάρτητος, επίσης προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι, κατά τη θέση του κ. Φλώρου, θα επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό του ότι δεν υπήρξε επίθεση με γρονθοκόπημα από μέρους του σε βάρος του κ. Γραμμένου.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από τον εισαγγελέα. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιαιοπραγία κατά βουλευτή, κατά την άσκηση των καθηκόντων του (άρθρο 157ΠΚ), αδίκημα που τιμωρείται με ποινή κάθειρξης από πέντε έως δέκα έτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής, που εκλέχθηκε με τους Σπαρτιάτες, κρατείτο από χθες στη ΓΑΔΑ μετά το επεισόδιο στη Βουλή, κατά το οποίο έπιασε από τον λαιμό τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.