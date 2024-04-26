Στην Κωνσταντινούπολη ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή, ο 6ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας λίγες μόνο εβδομάδες πριν από την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από ελληνικής πλευράς στην Κωνσταντινούπολη συμμετείχε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης, ενώ επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών, Μπουράκ Άκτσαπαρ.

Οι συνομιλίες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες.

Σε δήλωσή του έπειτα από τη συνάντηση, ο κ. Φραγκογιάννης ανέφερε:

«Τέλειωσε σήμερα ο έκτος γύρος της θετικής ατζέντας, κράτησε περίπου 3 ώρες. Καλό κλίμα, καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές. Κουβεντιάσαμε όλα μας τα θέματα, κάναμε μία επισκόπηση όλων των θεμάτων από τις προηγούμενες συναντήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να προσθέτουμε μόνο καινούριες θεματικές αλλά να διασφαλίζουμε ότι όλα όσα έχουμε πει ό,τι θα γίνουν, γίνονται κανονικά. Επομένως έγινε μια επισκόπηση, μπήκαν και καινούρια θέματα. Θέματα που αφορούν νέες τεχνολογίες, νέους ανθρώπους. Να έρθουν σε επαφή κοινότητες από την Ελλάδα και την Τουρκία νέων επιστημόνων. Και βεβαίως το κομμάτι του Επιχειρηματικού Συμβουλίου το οποίο αφορά τη σύσφιγξη σχέσεων σε οικονομικά και εμπορικά θέματα, ανάμεσα στις δύο επιχειρηματικές κοινότητες από την Ελλάδα και από την Τουρκία».

Στη συνάντηση έγινε και αναφορά στην επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία. «Δεν παραλείψαμε να αναφερθούμε στην επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού μας στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου και επομένως να λειτουργήσουμε και κατά κάποιο τρόπο και προπαρασκευαστικά για αυτό» είπε ο Κώστας Φραγκογιάννης.

Το βράδυ της Παρασκευής ο κ. Φραγκογιάννης και τα μέλη της ελληνικής αποστολής θα παρακολουθήσουν την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Η παράσταση είναι ελληνοτουρκικής συμπραγωγής και φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς σε αυτήν ενώνουν τις φωνές τους Έλληνες και Τούρκοι καλλιτέχνες.

