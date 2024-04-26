Κίνδυνο νέων κυρώσεων από τη ΔΕΑΒ αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ.



Η Επιτροπή κάλεσε σε ακρόαση τον «δικέφαλο του Βορρά» εξαιτίας συμβάντων που καταγράφηκαν στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λαμία.

Η ανακοίνωση αναφέρει συγκεκριμένα:

Θα κληθεί λοιπόν να δώσει εξηγήσεις γιαπου, βάσει αστυνομικής έκθεσης, σημειώθηκαν από φίλους του στο«Καλείται σε ακρόαση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη Μ. Τετάρτη 1/5/2024, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της αναφορικά με φαινόμενα βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό και φέρονται ότι έλαβαν χώρα από φιλάθλους της, βάσει Εκθέσεως της Αστυνομικής Αρχής, με πρόκληση σοβαρών ζημιών – καταστροφών εντός της αθλητικής εγκατάστασης του γηπέδου «ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ», κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αθλητικής συνάντησης ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις 24/4/2024 για τα Playoffs του πρωταθλήματος της Super League 1 2023-2024.Εφαρμογή του άρθρου 9 του ν.5085/2024».

