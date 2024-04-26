Στις 19 Ιουνίου προσδιορίστηκε, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, η δίκη των 11 εκλεγμένων με τους "Σπαρτιάτες" βουλευτών, του Ηλία Κασιδιάρη καθώς και ενός δικηγόρου, κατηγορούμενοι στην υπόθεση εξαπάτησης ψηφοφόρων στις εκλογές του περασμένου Ιουνίου.

Η δίκη αφορά τη δίωξη που ασκήθηκε στις αρχές του μήνα, μετά από έρευνα που διενέργησε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη με αφορμή δηλώσεις του επικεφαλής του κόμματος Βασίλη Στίγκα ο οποίος δεν είναι κατηγορούμενος. Στο φόντο της υπόθεσης των "Σπαρτιατών" είναι ο καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία των δικαστικών αρχών ήταν ο υποκρυπτόμενος αρχηγός του κόμματος.

Οι 11 κατηγορούμενοι βουλευτές, που εκλέχθηκαν με το κόμμα "Σπαρτιάτες", είναι αντιμέτωποι με το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογέων, ενώ σύμφωνα με τη δίωξη που ασκήθηκε, ο έγκλειστος Ηλίας Κασιδιάρης κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην εξαπάτηση. Παράλληλα, κατηγορούμενος είναι και δικηγόρος, που μετείχε στις επαφές των υποψηφίων τότε βουλευτών με τον έγκλειστο πρώην βουλευτή, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στην εξαπάτηση των εκλογέων.

Η δίωξη σε βάρος του Κασιδιάρη ως ηθικού αυτουργού, δηλαδή ως υποκρυπτόμενου επικεφαλής των "Σπαρτιατών", στηρίχθηκε σε στοιχεία από την έρευνα της κυρίας Αδειλίνη, από τα οποία προκύπτουν συνεχείς επαφές του μέσα από τη φυλακή με υποψήφιους βουλευτές των "Σπαρτιατών" των οποίων είχε την καθοδήγηση και έλεγχο παράνομα καθώς απαγορεύεται από τη νομοθεσία για όλους όσους έχουν καταδίκη για εγκληματική οργάνωση.

Η δικογραφία για την υπόθεση ξεκίνησε να σχηματίζεται τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο Βασίλης Στίγκας κατήγγειλε παρασκηνιακές ενέργειες εντός του κόμματος του. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ξεκίνησε τότε έρευνα που διενέργησε η ίδια. Ο κ. Στίγκας κατέθεσε δύο φορές στην κυρία Αδειλίνη η οποία κάλεσε σε εξηγήσεις τόσο τους βουλευτές του κόμματος, όσο και τον Ηλία Κασιδιάρη. Με το πέρας της έρευνας, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Η επόμενη απόφαση της Δικαιοσύνης για το κόμμα "Σπαρτιάτες" θα είναι η πλέον κρίσιμη, καθώς αφορά την κρίση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου που ως Εκλογοδικείο εκδίκασε τις προσφυγές που έχουν γίνει ως προς τη νομιμότητα συμμετοχής στη Βουλή, του κόμματος των Σπαρτιατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

