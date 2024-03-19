Λογαριασμός
Aaron Taylor-Johnson: Αυτός θα είναι ο νέος James Bond – «Πέφτουν» οι υπογραφές μέσα στην εβδομάδα...

«Το βρίσκω γοητευτικό και υπέροχο που οι άνθρωποι με βλέπουν σε αυτόν τον ρόλο», ανέφερε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του 

Aaron Taylor-Johnson

Ο Aaron Taylor-Johnson θα είναι, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο νέος James Bond, βάζοντας τέλος στις πολύμηνες εικασίες σχετικά με τον διάδοχο του Daniel Craig

Ο 33χρονος ηθοποιός δεν έχει ακόμη αποδεχτεί επίσημα τον ρόλο, ωστόσο αν πει το «ναι» θα είναι ο έβδομος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον εμβληματικό Βρετανό μυστικό πράκτορα από το 1962 που ξεκίνησε η σειρά.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι ο Idris Elba εξακολουθεί να είναι η νούμερο ένα επιλογή του κοινού για τον ρόλο, παρά το γεγονός ότι είναι 51 ετών - μεγάλη ηλικία για υποψήφιο Bond - και έχει ήδη αποκλείσει τον εαυτό του από την υποψηφιότητα προκειμένου να επικεντρωθεί στο αστυνομικό δράμα «Luther». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Idris Elba (@idriselba)

Ο Aaron Taylor-Johnson, ο οποίος είναι γνωστός για τους ρόλους του στα «Nocturnal Animals», «Kick-Ass», «Nowhere Boy» και «Avengers: Age of Ultron», κατέκτησε τον πολυπόθητο ρόλο, αναφέρει η «Sun».  

Μια πηγή δήλωσε: «Ο Bond είναι η δουλειά του Aaron, αν επιθυμεί να την αποδεχτεί. Η επίσημη προσφορά είναι στο τραπέζι και περιμένουν να ακούσουν την απάντησή του». 

Απαντώντας στις φήμες ότι θα μπορούσε να είναι ο νέος James Bond ανέφερε στο «Numero»: «Το βρίσκω γοητευτικό και υπέροχο που οι άνθρωποι με βλέπουν σε αυτόν τον ρόλο. Το εκλαμβάνω ως μεγάλο κομπλιμέντο».

Ο ηθοποιός έχει προταθεί για δύο BAFTA και στο παρελθόν έχει κερδίσει το βραβείο καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες για το «Nocturnal Animals». 

Πηγή: skai.gr

