Ο Aaron Taylor-Johnson θα είναι, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο νέος James Bond, βάζοντας τέλος στις πολύμηνες εικασίες σχετικά με τον διάδοχο του Daniel Craig.

Ο 33χρονος ηθοποιός δεν έχει ακόμη αποδεχτεί επίσημα τον ρόλο, ωστόσο αν πει το «ναι» θα είναι ο έβδομος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον εμβληματικό Βρετανό μυστικό πράκτορα από το 1962 που ξεκίνησε η σειρά.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι ο Idris Elba εξακολουθεί να είναι η νούμερο ένα επιλογή του κοινού για τον ρόλο, παρά το γεγονός ότι είναι 51 ετών - μεγάλη ηλικία για υποψήφιο Bond - και έχει ήδη αποκλείσει τον εαυτό του από την υποψηφιότητα προκειμένου να επικεντρωθεί στο αστυνομικό δράμα «Luther».

Ο Aaron Taylor-Johnson, ο οποίος είναι γνωστός για τους ρόλους του στα «Nocturnal Animals», «Kick-Ass», «Nowhere Boy» και «Avengers: Age of Ultron», κατέκτησε τον πολυπόθητο ρόλο, αναφέρει η «Sun».

Μια πηγή δήλωσε: «Ο Bond είναι η δουλειά του Aaron, αν επιθυμεί να την αποδεχτεί. Η επίσημη προσφορά είναι στο τραπέζι και περιμένουν να ακούσουν την απάντησή του».

Απαντώντας στις φήμες ότι θα μπορούσε να είναι ο νέος James Bond ανέφερε στο «Numero»: «Το βρίσκω γοητευτικό και υπέροχο που οι άνθρωποι με βλέπουν σε αυτόν τον ρόλο. Το εκλαμβάνω ως μεγάλο κομπλιμέντο».

Ο ηθοποιός έχει προταθεί για δύο BAFTA και στο παρελθόν έχει κερδίσει το βραβείο καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες για το «Nocturnal Animals».

