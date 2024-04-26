Έξι χιλιάδες μέλη των δυνάμεων της τάξης θα αναπτυχθούν στις 8 Μαΐου προκειμένου να διασφαλίσουν την άφιξη της ολυμπιακής φλόγας στη Μασσαλία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν σε συνέντευξη Τύπου.

Συνυπολογίζοντας τη δύναμη που θα κινητοποιήσει ο Δήμος της Μασσαλίας (το πυροσβεστικό σώμα της Μασσαλίας, προσωπικό ασφάλειας, δημοτική αστυνομία...) το μέγεθος αυτό του μηχανισμού θα ξεπεράσει ακόμη και εκείνον που είχε αναπτυχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας τον Σεπτέμβριο του 2023 για την επίσκεψη του πάπα Φραγκίσκου που είχε τότε χαρακτηριστεί "ασυνήθης" και "ειδικός".

Διευκρινίζοντας πως το Παλιό Λιμάνι της Μασσαλίας θα είναι πλήρως "αδιαπέραστο" και ασφαλισμένο για την άφιξη της φλόγας, που θα φθάσει με το σκάφος Belem γύρω στις 19:45 (τοπική ώρα) της Τετάρτης, 8 Μαΐου, ο υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε πως θα κινητοποιηθούν αστυνομικοί της ειδικής μονάδας Raid (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion), ναρκαλιευτές, μέλη των ναυτικών μονάδων της χωροφυλακής και αντι-drones.

Όσον αφορά την είσοδο του Belem στη ράδα της Μασσαλίας, την ημέρα της 8ης Μαΐου, ο Νταρμανέν διευκρίνισε πως τα χίλια σκάφη που έχουν εγγραφεί για να συνοδεύσουν το περίφημο ιστιοφόρο θα έχουν όλα ελεγχθεί σχολαστικά.

Αν κα προς το παρόν δεν υπάρχει "καμία χαρακτηρισμένη απειλή" που να στοχεύει την άφιξη της φλόγας στη μεσογειακή πόλη, ο υπουργός διευκρίνισε πως οι δυνάμεις της τάξης εργάζονται πάνω σε διάφορα σενάρια, κυρίως για τον "ριζοσπαστικό ισλαμισμό".

"Θα θέσουμε σε εφαρμογή όλα όσα προβλέπει η αντιτρομοκρατική νομοθεσία προκειμένου να παρακολουθήσουμε και να αποτρέψουμε" οποιοδήποτε επεισόδιο, πρόσθεσε ο Νταρμανέν, κάνοντας λόγο επίσης για κινδύνους που μπορεί να προέρχονται από "την ακροδεξιά και την άκρα αριστερά".

Τέλος, στην περίπτωση όπου ο άνεμος θα υπερβαίνει τους 25 κόμβους και θα εμποδίζει την επιστροφή του Belem στο Παλιό Λιμάνι, ο Νταρμανέν διαβεβαίωσε πως υπάρχει "εναλλακτική": "Όμως, καθώς ο καιρός είναι πάντα καλός στη Μασσαλία, δεν φαντάζομαι πως μπορεί να υπάρξει τέτοια περίπτωση", είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

