Ο δήμος του Κιέβου ανακοίνωσε σήμερα την επείγουσα εκκένωση δύο νοσοκομείων στην ουκρανική πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένου ενός νοσοκομείου παίδων, υπό τον φόβο ρωσικών επιδρομών σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

«Οι αρχές της πόλης ξεκίνησαν να εκκενώνουν επειγόντως δύο νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένου ενός νοσοκομείου παίδων (...) καθώς σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε ευρέως σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης υπήρχε προαναγγελία για μια εχθρική επίθεση σε αυτές τις ιατρικές εγκαταστάσεις», ανακοίνωσε το δημαρχείο στο Telegram.

Στο επίμαχο βίντεο διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι αυτά τα δύο νοσοκομεία που βρίσκονται στην οδό Μπογιατίρσκα, στα βόρεια προάστια του Κιέβου, νοσηλεύουν στρατιώτες που «κρύβονται πίσω από άρρωστα παιδιά». Αυτοί οι «τρομοκράτες (...) θα λάβουν όλοι την τιμωρία που τους αξίζει», επιμένει ένας άνδρας στο βίντεο.

«Αυτό είναι ένα απόλυτο ψέμα και μια προβοκάτσια από τον εχθρό, ο οποίος προσπαθεί να την χρησιμοποιήσει για να πλήξει κοινωνικές υποδομές της πρωτεύουσας», κατηγόρησε το δημαρχείο του Κιέβου, λέγοντας ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν «για να μεταφέρει ασθενείς και γιατρούς σε άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις στην πρωτεύουσα.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, τουλάχιστον 1.682 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στην Ουκρανία έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έδωσε στη δημοσιότητα στις αρχές Απριλίου.

Αυτοί οι βομβαρδισμοί είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 128 νεκρούς και 288 τραυματίες ιατρικού προσωπικού και ασθενών, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, που εκφράζει τη λύπη του για «ανησυχητική κλιμάκωση» κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους με σχεδόν μία επίθεση κάθε ημέρα μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

