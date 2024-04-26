Για απόπειρα φίμωσης κατηγορούν δημοσιογράφοι τη Μελόνι

Απεργία ανακοίνωσαν Ιταλοί δημοσιογράφοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ως αιτία αναφέρεται ο «ασφυκτικός έλεγχος» των ΜΜΕ που επιδιώκει η κυβέρνηση Μελόνι.Οι δημοσιογράφοι της ιταλικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης Rai κατεβαίνουν σε απεργία στις 6 και 7 Μαΐου. Αιτία, όπως καταγγέλλει το μεγαλύτερο συνδικάτο τους, Usigrai, «ο ασφυκτικός έλεγχος της εργασίας των δημοσιογράφων, με προσπάθεια να μετατραπεί η Rai σε μεγάφωνο της κυβέρνησης, η απουσία ενός συνολικού σχεδίου ανάπτυξης της εταιρίας και η έλλειψη δημοσιογράφων σε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια της Rai». Πρόκειται, ως γνωστόν, για έναν από τους μεγαλύτερους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς της Ευρώπης, με εβδομήντα χρόνια ιστορία και σχεδόν 2.000 δημοσιογράφους."



"Ανεπιθύμητες φωνές" στην ιταλική δημόσια ραδιοτηλεόραση



Το κύριο θέμα, σύμφωνα με τους Ιταλούς δημοσιογράφους του συνδικάτου Usigrai, το οποίο μετρά 1.700 μέλη, είναι ο πολιτικός έλεγχος από μέρους της κυβέρνησης Μελόνι. Σχολιαστές υπενθυμίζουν ότι την τελευταία περίοδο έχει προκύψει σειρά προβλημάτων. Από την αποχώρηση γνωστών παρουσιαστών, που εγγυόνταν ρεκόρ τηλεθέασης, μέχρι την ακύρωση της συμμετοχής του συγγραφέα Αντόνιο Σκουράτι σε εκπομπή του Rai Tre. Ο συγγραφές επρόκειτο να διαβάσει κείμενό του, στο οποίο μιλούσε για τη σχέση της Τζόρτζια Μελόνι με τη φασιστική και νεοφασιστική ιστορική πραγματικότητα. Την τελευταία στιγμή όμως η Rai άλλαξε γνώμη και του ζήτησε να μην παρουσιαστεί στο στούντιο.



Υπάρχουν ωστόσο και άλλες περιπτώσεις που ενόχλησαν τους δημοσιογράφους. Για παράδειγμα, το ότι ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, τηλεφώνησε και συνομίλησε με ιθύνοντα της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης και διαμαρτυρήθηκε για ρεπορτάζ έρευνας που αφορούσε τη συμφωνία τη Ρώμης με τα Τίρανα για το μεταναστευτικό. Την περασμένη εβδομάδα επίσης το Rai Uno μετέδωσε εκπομπή με θέμα τις αμβλώσεις, στην οποία δεν κλήθηκε να μιλήσει ούτε μια γυναίκα. Την ίδια ώρα υποδιευθύντρια ειδήσεων του Rai Uno δήλωνε ότι «η άμβλωση δεν είναι δικαίωμα, αλλά δολοφονία», αφήνοντας άναυδους τους συμμετέχοντες σε τηλεοπτική συζήτηση.



Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιμένει ότι δεν θέλει να επιβάλει κανένα είδος λογοκρισίας, «διότι η ίδια και το κόμμα της στο παρελθόν ήταν θύματα αποκλεισμού από τη μικρή οθόνη». Η εντύπωση όμως πολλών σχολιαστών στη Ρώμη είναι ότι ορισμένα από τα νέα στελέχη της Rai προσπαθούν να φανούν «βασιλικότερα του βασιλέως», με αποτέλεσμα να μένουν στο περιθώριο «φωνές» και θέσεις οι οποίες δεν ευθυγραμμίζονται με την νέα πολιτική πραγματικότητα. Σήμερα η συντηρητική εφημερίδα Il Giornale ζητά να ιδιωτικοποιηθεί η Rai, διότι όπως αναφέρει «έχει υποδουλωθεί από τα πολιτικά κόμματα». Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια υπόθεση που θα προκαλέσει πολλές αντιπαραθέσεις και οξείες πολιτικές συγκρούσεις…

