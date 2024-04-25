Ανώτατος πολιτικός αξιωματούχος της Χαμάς είπε στο Associated Press ότι η ένοπλη παλαιστινιακή ομάδα είναι πρόθυμη να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία πέντε ετών ή περισσότερο με το Ισραήλ και ότι θα καταθέσει τα όπλα και θα μετατραπεί σε πολιτικό κόμμα εάν ιδρυθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα προ του 1967.

Τα σχόλια του Khalil al-Hayya σε συνέντευξή του την Τετάρτη έρχονται εν μέσω αδιεξόδου των πολύμηνων συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός. Η πρόταση για αφοπλισμό της Χαμάς αποτελεί μια σημαντική παραχώρηση καθώς η ένοπλη ομάδα έχει διακηρύξει ως στόχο της την καταστροφή του Ισραήλ.

Ωστόσο, η πρόταση δεν αναμένεται να γίνει αποδεκτή από το Ισραήλ, που έχει ορκιστεί να συντρίψει τη Χαμάς μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, η σημερινή ισραηλινή ηγεσία είναι κατηγορηματικά αντίθετη στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους σε εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής του 1967.



Πηγή: skai.gr

