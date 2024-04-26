Λογαριασμός
Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε κοριτσάκι 11 ετών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Η τροχαία αναζητά τον ασυνείδητο δικυκλιστή

εκαβ

Ασυνείδητος οδηγός μηχανής  παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε σήμερα ένα παιδί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 στην οδό Αγίας Σοφίας, στο ύψος της Παναγίας Αχειροποιήτου.

Το κοριτσάκι, 10 με 11 ετών, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, με την υγεία της πάντως να μην εμπνέει ανησυχία.

Από την Τροχαία διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του ασυνείδητου δικυκλιστή.

