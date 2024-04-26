Κένυα: Τουλάχιστον 70 νεκροί σε πλημμύρες από τον Μάρτιο στην Κένυα

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κένυα από τον Μάρτιο σε πλημμύρες, τις οποίες έχουν προκαλέσει κυρίως οι ασυνήθιστες για τα δεδομένα καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Άιζακ Μουάουρα.

«Ο επίσημος απολογισμός των Κενυατών συμπατριωτών που δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών ανέρχεται πλέον σε 70 ανθρώπους», έγραψε ο Μουάουρα στο Χ, διευκρινίζοντας σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αυτός ο απολογισμός υπολογίζεται από τον μήνα Μάρτιο.

Η πρωτεύουσα και γειτονικές κομητείες βρέθηκαν την Τετάρτη στο έλεος καταστροφικών πλημμυρών, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο 13 ανθρώπων, ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι «ισχυρές έως πολύ ισχυρές» βροχοπτώσεις προβλέπονται έως τον Μάιο, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στην Κένυα, όπως και σε άλλες χώρες της ανατολικής Αφρικής, οι εποχικές βροχές συνδυάζονται φέτος με το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο ξεκίνησε στα μέσα του 2023 και θα μπορούσε να διαρκέσει έως τον Μάιο, είχε προβλέψει την 5η Μαρτίου ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός.

Πέραν της αύξησης των θερμοκρασιών, το Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρασίες σε ορισμένες περιοχές του κόσμου και σφοδρές βροχοπτώσεις σε άλλες.

Στην Τανζανία, 155 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων «που συνδέονται με το Ελ Νίνιο», οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κασίμ Ματζαλίουα.

Στο Μπουρούντι, οι αρχές κάνουν λόγο για 96.000 εσωτερικά εκτοπισμένους εξαιτίας των σχεδόν ασταμάτητων βροχών εδώ και πολλούς μήνες.

Το Ελ Νίνιο έχει προκαλέσει κατά το παρελθόν καταστροφές στην ανατολική Αφρική.

Τον Δεκέμβριο, τουλάχιστον 89 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολισθήσεις και πλημμύρες που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στη βόρεια Τανζανία.

Στο σύνολο της περιοχής, περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν χαθεί. Στη Σομαλία, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις πλημμύρες.

Από τον Οκτώβριο του 1997 έως τον Ιανουάριο του 1998, γιγαντιαίες πλημμύρες που τροφοδότησαν οι καταρρακτώδεις βροχές τις οποίες προκάλεσε το Ελ Νίνιο προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 6000 ανθρώπων σε πέντε χώρες της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

