Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

H Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε αλλά το βίντεο δεν «έπεισε» τους χρήστες των social media – «Δεν ήταν η Κέιτ»

Τα πλάνα εξετάστηκαν «εξονυχιστικά» από τους χρήστες των social media (αυτοί άλλωστε αποκάλυψαν και την «πειραγμένη» φωτογραφία) και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κοπέλα στο βίντεο απλά δεν ήταν η Κέιτ

kate

Το βίντεο που κυκλοφόρησε χθες, με την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον (Kate Middleton) να πηγαίνει πεζή για ψώνια με τον Ουίλιαμ, μάλλον φούντωσε τα σενάρια και τις θεωρίες για την υγεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας, παρά τις καθησύχασε. 

Τα πλάνα εξετάστηκαν «εξονυχιστικά» από τους χρήστες των social media (αυτοί άλλωστε αποκάλυψαν και την «πειραγμένη» φωτογραφία της Κέιτ με τα παιδιά της πριν λίγες μέρες) και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κοπέλα στο βίντεο απλά δεν ήταν η Κέιτ

Ο Nelson Silva, ο πολίτης που εντόπισε και κατέγραψε σε παπαρατσικό βίντεο το πριγκιπικό ζευγάρι είπε στο TMZ: «Παρατήρησα ένα ζευγάρι που ψώνιζε ψωμί, κοίταξα την κοπέλα και μου φάνηκε γνωστή, οικεία, ήξερα πως την γνώριζα από κάπου.

Πήγα στο αυτοκίνητό μου και όπως βγήκαν έξω τράβηξα βίντεο, περπάτησαν και ξαφνικά εξαφανίστηκαν, δεν είδα το αυτοκίνητό τους». 

Τα πλάνα από το βίντεο κινητού είναι θολά αλλά οι χρήστες «ζουμάρισαν» στο πασίγνωστο παγκοσμίως πρόσωπο της Κέιτ και παρατήρησαν ότι δεν έμοιαζε με την πριγκίπισσα.

Επίσης, Ουίλιαμ και Κέιτ δεν έχουν εμφανιστεί δημοσίως ποτέ σε τέτοια «χαλαρή» βόλτα από την ημέρα του γάμου τους και έπειτα. 

Τα σενάρια για την πριγκίπισσα έχουν φουντώσει ακόμα περισσότερα μετά από μία ανεπιβεβαίωτη, προς το παρόν, φήμη ότι το BBC ενημερώθηκε ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για μία σημαντική ανακοίνωση από τη βασιλική οικογένεια. 

Πάντως, το TMZ και η SUN που κυκλοφόρησαν το βίντεο επιμένουν ότι το υλικό είναι τσεκαρισμένα αυθεντικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέιτ Μίντλετον πρίγκιπας Ουίλιαμ βίντεο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark