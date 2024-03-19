Το βίντεο που κυκλοφόρησε χθες, με την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον (Kate Middleton) να πηγαίνει πεζή για ψώνια με τον Ουίλιαμ, μάλλον φούντωσε τα σενάρια και τις θεωρίες για την υγεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας, παρά τις καθησύχασε.

Τα πλάνα εξετάστηκαν «εξονυχιστικά» από τους χρήστες των social media (αυτοί άλλωστε αποκάλυψαν και την «πειραγμένη» φωτογραφία της Κέιτ με τα παιδιά της πριν λίγες μέρες) και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κοπέλα στο βίντεο απλά δεν ήταν η Κέιτ.

Why do these big media channels want to make us believe these are Kate and William?

But as we can see they are not Kate or William...

Why???#KateMiddleton #RoyalAnnouncement pic.twitter.com/5YAol6b5zU — ♥️ℳ𝒶𝒽𝒶🔥 (@_Itx_Queen) March 19, 2024

Ο Nelson Silva, ο πολίτης που εντόπισε και κατέγραψε σε παπαρατσικό βίντεο το πριγκιπικό ζευγάρι είπε στο TMZ: «Παρατήρησα ένα ζευγάρι που ψώνιζε ψωμί, κοίταξα την κοπέλα και μου φάνηκε γνωστή, οικεία, ήξερα πως την γνώριζα από κάπου.

Πήγα στο αυτοκίνητό μου και όπως βγήκαν έξω τράβηξα βίντεο, περπάτησαν και ξαφνικά εξαφανίστηκαν, δεν είδα το αυτοκίνητό τους».

Τα πλάνα από το βίντεο κινητού είναι θολά αλλά οι χρήστες «ζουμάρισαν» στο πασίγνωστο παγκοσμίως πρόσωπο της Κέιτ και παρατήρησαν ότι δεν έμοιαζε με την πριγκίπισσα.

Επίσης, Ουίλιαμ και Κέιτ δεν έχουν εμφανιστεί δημοσίως ποτέ σε τέτοια «χαλαρή» βόλτα από την ημέρα του γάμου τους και έπειτα.

Kate Middleton has clearly been either murdered or kidnapped and replaced with a body double pic.twitter.com/lvYk9BYwfC — Diana Wallace (@DianaWallace888) March 19, 2024

Are we really supposed to believe this is the same person only a few weeks apart? #KateMiddleton #KateGate pic.twitter.com/9JbILu5ZM4 — Matt Wallace (@MattWallace888) March 18, 2024

Τα σενάρια για την πριγκίπισσα έχουν φουντώσει ακόμα περισσότερα μετά από μία ανεπιβεβαίωτη, προς το παρόν, φήμη ότι το BBC ενημερώθηκε ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για μία σημαντική ανακοίνωση από τη βασιλική οικογένεια.

My thing is—if this is indeed “Kate Middleton” why would a woman who JUST GOT abdominal surgery that needed such a long recovery be carrying a large bag like this??? pic.twitter.com/lS1zeWUH8w — Meech (@MediumSizeMeech) March 18, 2024

Πάντως, το TMZ και η SUN που κυκλοφόρησαν το βίντεο επιμένουν ότι το υλικό είναι τσεκαρισμένα αυθεντικό.

🔴🇬🇧 REINO UNIDO - #ULTIMAHORA

🚨ESTO NO HA HECHO MAS QUE EMPEZAR



Hace un rato publicabamos el que es posiblemente el primer video en el que se veia "supuestamente" a Kate Middleton. Pues bien, gente que tiene acceso a programas de mejora de la calidad de imagenes han pasado la… pic.twitter.com/z4nF217mB3 — _Mystery_ (@mysteryorigin) March 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.