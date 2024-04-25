Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, μετά την απολογία του στον ανακριτή, για το χθεσινό βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή με τον βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης» Βασίλη Γραμμένο.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας επέβαλαν στον ανεξάρτητο βουλευτή όρο να μην προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 50 τον Β.Γραμμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος για αυτόφωρο κακούργημα που επισύρει ποινή κάθειρξης 10 ετών, δήλωσε μετανιωμένος για το περιστατικό που τον έφερε ενώπιον της Δικαιοσύνης, αρνούμενος ότι γρονθοκόπησε τον κ. Γραμμένο.

Στα δικαστήρια βρέθηκε νωρίτερα για να καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Διονύσης Βαλτογιάννης ο οποίος ήταν παρών εντός της αίθουσας κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Κατά τον μάρτυρα, ήταν ο κ. Γραμμένος που μίλησε με χυδαίο τρόπο στον κατηγορούμενο.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

