Ασύλληπτη χλιδή: Βίντεο του «παλατιού» του Ρώσου υφυπουργού Άμυνας που συνελήφθη για διαφθορά

Στον Ιβάνοφ, στενό σύμμαχος του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, ενδέχεται να απαγγελθούν και κατηγορίες για προδοσία.

Ιβάνοφ

Ασύλληπτη χλιδή... Βίντεο της έπαυλης του Τιμούρ Ιβάνοφ, του Ρώσου υφυπουργού Άμυνας ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, έφεραν στο φως της δημοσιότητας ρωσικά ΜΜΕ. 

Στον Ιβάνοφ, στενό σύμμαχο του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, ενδέχεται να απαγγελθούν και κατηγορίες για προδοσία. Βάσει του άρθρου 290 του ρωσικού Ποινικού Κώδικα - αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών.

Το "παλάτι" του Ιβάνοφ, κόστους 2 δισεκατομμυρίων ρουβλίων στις όχθες του Βόλγα, θυμίζει περισσότερο οικοδομικό συγκρότημα με χώρο προσγείωσης ελικοπτέρων. Η έπαυλη, με έκταση 2.900 τετραγωνικά μέτρα βρίσκεται στο χωριό Πανκράτοβο, γράφει το Mash.

Το Forbes έχει κατατάξει τον Ρώσο υφυπουργό Τιμούρ Ιβανόφ μεταξύ των πλουσιότερων ανδρών στις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας.

Πηγή δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο TASS ότι ο Σοϊγκού απέλυσε τον Ιβανόφ μετά τη σύλληψή του και ότι οι ερευνητές κατάσχεσαν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία του Ιβανόφ και της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την υπηρεσία δικαστηρίων, ο Αλεξάντερ Φομίν, συνιδρυτής της κατασκευαστικής εταιρίας Olimpsitistroy, θεωρείται ύποπτος ότι δωροδόκησε τον Ιβανόφ, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση την Τρίτη, και τον Σεργκέι Μπορόντιν, στενό συνεργάτη του Ιβανόφ, ο οποίος επίσης έχει συλληφθεί. 

