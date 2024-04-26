Ασύλληπτη χλιδή... Βίντεο της έπαυλης του Τιμούρ Ιβάνοφ, του Ρώσου υφυπουργού Άμυνας ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, έφεραν στο φως της δημοσιότητας ρωσικά ΜΜΕ.

Στον Ιβάνοφ, στενό σύμμαχο του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, ενδέχεται να απαγγελθούν και κατηγορίες για προδοσία. Βάσει του άρθρου 290 του ρωσικού Ποινικού Κώδικα - αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών.

Το "παλάτι" του Ιβάνοφ, κόστους 2 δισεκατομμυρίων ρουβλίων στις όχθες του Βόλγα, θυμίζει περισσότερο οικοδομικό συγκρότημα με χώρο προσγείωσης ελικοπτέρων. Η έπαυλη, με έκταση 2.900 τετραγωνικά μέτρα βρίσκεται στο χωριό Πανκράτοβο, γράφει το Mash.

Το Forbes έχει κατατάξει τον Ρώσο υφυπουργό Τιμούρ Ιβανόφ μεταξύ των πλουσιότερων ανδρών στις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας.

Πηγή δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο TASS ότι ο Σοϊγκού απέλυσε τον Ιβανόφ μετά τη σύλληψή του και ότι οι ερευνητές κατάσχεσαν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία του Ιβανόφ και της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την υπηρεσία δικαστηρίων, ο Αλεξάντερ Φομίν, συνιδρυτής της κατασκευαστικής εταιρίας Olimpsitistroy, θεωρείται ύποπτος ότι δωροδόκησε τον Ιβανόφ, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση την Τρίτη, και τον Σεργκέι Μπορόντιν, στενό συνεργάτη του Ιβανόφ, ο οποίος επίσης έχει συλληφθεί.

Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО замминистра обороны РФ Тимура Иванова



Иванова обвиняют по статье о получение взятки в особо крупном размере. Ему может грозить до 15 лет заключения.



«Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами,… pic.twitter.com/fcJHImrvja — SOTA (@Sota_Vision) April 24, 2024

У Тимура Иванова сын учится в Англии, а дочь живёт во Франции.

Иванов курировал восстановление Мариуполя и все финансы министерства.



Иванов — самый богатый силовик 2019 года по версии Forbes. За 2018 год его семейный доход составил более 136 миллионов рублей. pic.twitter.com/8meFIxEn5T — Новиков Александр (@AlexNovi) April 24, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.