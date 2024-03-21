Που είναι η Kate Middleton- Το #whereiskate έγινε το απόλυτο hashtag

Ένα βίντεο που δείχνει ένα ζευγάρι να ψωνίζει σε ένα κατάστημα βιολογικών προϊόντων σάρωσε το διαδίκτυο, με τους χρήστες να αναρωτιούνται αν πρόκειται για την Kate Middleton και τον πρίγκιπα William.

Ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο στο TikTok έθεσε το ερώτημα: "Είναι αυτή η Kate Middleton;" Ωστόσο, οι απαντήσεις στα 2.000 σχόλια δεν άφησαν καμία αμφιβολία: "Όχι, δεν είναι η Kate ".

Αυτό το βίντεο, μαζί με ένα άλλο που έχει τίτλο "Where is #Kate Middleton? Cause that's not her!" συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές.

Σύμφωνα με την εταιρεία BrandMentions, οι hashtags #whereiskate, #katebodydouble και #katemiddleton έχουν χρησιμοποιηθεί από 400 εκατομμύρια χρήστες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστότοπους μέσα στις τελευταίες επτά μέρες.

Την ίδια ημέρα, έγινε γνωστό ότι τρεις εργαζόμενοι στο ιδιωτικό νοσοκομείο London Clinic προσπάθησαν παράνομα να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο της Kate Middleton.

Το νοσοκομείο διενεργεί εσωτερική έρευνα και το αρμόδιο Γραφείο Επιτρόπων Πληροφοριών (ICO) είναι επίσης εμπλεκόμενο. Παρόλα αυτά, ο φάκελος του βασιλιά Κάρολου, που νοσηλεύτηκε στο ίδιο νοσοκομείο, δεν προσβλήθηκε.

Όλα αυτά «ρίχνουν φως» στο γεγονός ότι η ενημέρωση από το παλάτι για την υγεία της Kate Middleton θα μπορούσε να αποφύγει τις εικασίες και τις φήμες που κυκλοφορούν.

Ωστόσο, η αρχή "We have to be seen to be believed" δεν ακολουθήθηκε πλήρως, κάτι που αποδεικνύεται με τα πρόσφατα γεγονότα.

