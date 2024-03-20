Διέρρευσε το ιατρικό ιστορικό της Κέιτ;- Τι λέει ο διευθυντής τoυ νοσοκομείου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κλινικής του Λονδίνου είπε ότι «θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα ερευνητικά, ρυθμιστικά και πειθαρχικά μέτρα», καθώς ερευνά τους ισχυρισμούς ότι ένα μέλος του προσωπικού προσπάθησε να παραβιάσει τα ιατρικά αρχεία της Πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Οι ισχυρισμοί- «φωτιά» ότι τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία της Κέιτ μετά την προγραμματισμένη επέμβαση στην κοιλιά της τον Ιανουάριο, ώθησαν τους υπεύθυνους στο διάσημο νοσοκομείο να ξεκινήσουν μια επείγουσα έρευνα.

Ο διευθύνων σύμβουλός του νοσηλευτικού ιδρύματος, Al Russell, «έσπασε επιτέλους τη σιωπή του» σήμερα, δηλώνοντας πως: «Όλοι στην Κλινική του Λονδίνου γνωρίζουν πολύ καλά τα ατομικά, επαγγελματικά, ηθικά και νομικά μας καθήκοντα όσον αφορά το απόρρητο των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι για την εξαιρετική φροντίδα και διακριτικότητα με την οποία κουράρουμε όλους τους ασθενείς μας που μας εμπιστεύονται καθημερινά.Διαθέτουμε συστήματα για την παρακολούθηση της διαχείρισης των πληροφοριών των ασθενών και, σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης, θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα ερευνητικά, ρυθμιστικά και πειθαρχικά μέτρα. Δεν υπάρχει χώρος στο νοσοκομείο μας για όσους παραβιάζουν σκόπιμα την εμπιστοσύνη οποιουδήποτε από τους ασθενείς ή τους συναδέλφους μας».

Η πριγκίπισσα λέγεται ότι γνωρίζει τους ισχυρισμούς, ενώ εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον είπε: «Αυτό είναι θέμα της Κλινικής του Λονδίνου».

Η βρετανική Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων ανακοίνωσε ότι εξετάζει ρεπορτάζ εφημερίδας σύμφωνα με το οποίο εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, όπου η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο, επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό φάκελο υγείας της.

Το δημοσίευμα της Daily Mirror ανέφερε ότι η διεύθυνση της Κλινικής του Λονδίνου, όπου και ο βασιλιάς Κάρολος χειρουργήθηκε τον Ιανουάριο, ερευνούν τους ισχυρισμούς ότι τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου πιάστηκε να προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία της Κέιτ.

Εκπρόσωπος της ρυθμιστικής αρχής προστασίας των προσωπικών δεδομένων στη Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι λάβαμε μια καταγγελία για παραβίαση και αξιολογούμε την πληροφορία που λάβαμε».

Το Παλάτι του Κένσινγκτον από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι αυτό «είναι ζήτημα της Κλινικής του Λονδίνου».

Η 42χρονη Κέιτ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για άγνωστο πρόβλημα υγείας, το οποίο ωστόσο δεν συνδέεται με καρκίνο, στη διάρκεια της περίπου δύο εβδομάδων παραμονής της στο νοσοκομείο.

Αποσύρθηκε από τα δημόσια καθήκοντά της και το Παλάτι του Κένσινγκτον έχει ανακοινώσει ότι η Κέιτ δεν αναμένεται να επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά της πριν από το Πάσχα.

Η απουσία της από τη δημόσια ζωή έχει προκαλέσει εικασίες, φήμες και θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την υγεία της.

Νωρίτερα μέσα στο μήνα, η Κέιτ ζήτησε συγγνώμη γιατί παραποίησε μια φωτογραφία που είχε τραβήξει ο σύζυγός της Ουίλιαμ, διάδοχος του θρόνου.

Την Δευτέρα, ωστόσο, ένα βίντεο που ανήρτησε η εφημερίδα Sun στην ιστοσελίδα της την δείχνει να περπατάει και να κρατάει τσάντες με ψώνια μαζί με τον Ουίλιαμ στο Ουίνσδορ κοντά στην κατοικία της.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον δεν έχει διαψεύσει ότι το βίντεο είναι αυθεντικό, αλλά έχει αρνηθεί να σχολιάσει ένα ζήτημα που θεωρεί ότι αφορά τον ιδιωτικό χρόνο μελών της βασιλικής οικογένειας.

Η Κλινική του Λονδίνου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει

