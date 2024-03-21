Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έως και τρία μέλη προσωπικού του ιδιωτικού νοσοκομείου The London Clinic θα μπορούσαν να τεθούν υπό έρευνα μετά από την καταγγελία περί απόπειρας παραβίασης του απόρρητου ιατρικού φακέλου της Κέιτ Μίντλετον, γράφει η Daily Mirror σε συνέχεια της σχετικής αποκάλυψής της.

Η βρετανική εφημερίδα αποκαλύπτει επιπλέον πως η καταγγελλόμενη απόπειρα πρόσβασης στις ιατρικές σημειώσεις της πριγκίπισσας της Ουαλίας έγινε αφού εκείνη είχε λάβει εξιτήριο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο στις 29 Ιανουαρίου.

Είχε εισαχθεί δύο εβδομάδες νωρίτερα για επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Οι πηγές της εφημερίδας αναφέρουν πως η «πρωτοφανής» έρευνα, που επισύρει ποινικές ευθύνες, διεξάγεται πλέον από το Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών (IOC), την αρμόδια αρχή για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Παρότρυνση να ανοίξει τη δική της έρευνα έχει λάβει από πολιτικούς και πρώην υπεύθυνους για την ασφάλεια της βασιλικής οικογένειας και η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Η Mirror γράφει επίσης ότι το London Clinic ενημέρωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ πως η απόπειρα παραβίασης του ιατρικού απορρήτου αφορούσε μόνο την πριγκίπισσα της Ουαλίας και όχι τον βασιλιά Κάρολο, που είχε υποβληθεί σε επέμβαση στον προστάτη στο ίδιο νοσοκομείο την ίδια περίοδο.

Επιπλέον, αναφέρει πως η διοίκηση του ιδιωτικού νοσοκομείου ενημέρωσε το IOC εντός 72 ωρών για το περιστατικό, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο Guardian αντίθετα υποστηρίζει πως το IOC ενημερώθηκε με καθυστέρηση από το νοσοκομείο, ενδεχομένως μεγαλύτερη της εβδομάδας, με το χρόνο αντίδρασης να αποτελεί μέρος της έρευνας που διεξάγεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.