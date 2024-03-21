Λογαριασμός
Julia Roberts: Η 56χρονη ηθοποιός γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας με μια φωτογραφία της

Η ηθοποιός είναι παγκόσμια πρέσβειρα της Chopard

H Julia Roberts

Η Τζούλια Ρόμπερτς έδειχνε πολύ νέα σε ένα νέο πορτρέτο που δημοσίευσε στο Instagram την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024. Η αγαπημένη ηθοποιός του Χόλιγουντ δεν είχε σχεδόν ούτε μια ρυτίδα στο πρόσωπό της. 

Η 56χρονη βραβευμένη με Όσκαρ  ηθοποιός έλαμπε καθώς φορούσε κοσμήματα από τη σειρά κοσμημάτων Chopard x Julia Roberts. Η Τζούλια Ρόμπερτς βοήθησε στον σχεδιασμό της σειράς, η οποία είναι η πρώτη για την ίδια. Η Τζούλια Ρόμπερτς είναι παγκόσμια πρέσβειρα της Chopard. Στο hashtag της ανέφερε ότι γιόρταζε την Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας.

Σε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου, η πρωταγωνίστρια του «My Best Friend's Wedding» φορούσε επίσης κοσμήματα Chopard.

Τον Δεκέμβριο, η ηθοποιός του «Ticket To Paradise» δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο «The Tonight Show» ότι είναι παθιασμένη με την εμπειρία των διδύμων της στο κολέγιο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Julia Roberts
