Η Kim Kardashian φιλιέται στο στόμα με τη συμπρωταγωνίστριά της, Emma Roberts, στο νέο τρέιλερ του «American Horror Story: Delicate Part Two» που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024.

Η 43χρονη τηλεπερσόνα ρώτησε σαγηνευτικά την Emma: «Τι θα έδινες γι' αυτό;» και η Emma απάντησε στη συνέχεια πολύ πειστικά: «Τα πάντα» και κοιτούσε τη μαγευτική Siobhan-Kim Kardashian.

Η δωδέκατη σεζόν της αμερικανικής σειράς τρόμου «American Horror Story», με υπότιτλο «Delicate», βασίζεται στο βιβλίο «Delicate Condition» της Danielle Valentine.

Το δεύτερο μέρος του «American Horror Story» θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Απριλίου. Η Kim Kardashian έκανε το ντεμπούτο της στο πρώτο μέρος του πέρυσι. Αρκετοί κριτικοί, συμπεριλαμβανομένων των USA Today και Variety, επαίνεσαν την ερμηνεία της.

