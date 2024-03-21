Η Penelope Cruz γίνεται 50 ετών: Δείχνει εντυπωσιακή στη νέα της φωτογράφιση

Η Πενέλοπε Κρουζ «μαγνητίζει» τα βλέμματα σε μια εντυπωσιακή φωτογράφιση ενόψει των γενεθλίων της τον επόμενο μήνα. Η διάσημη ηθοποιός γίνεται 50 ετών.

Η Κρουζ επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της φορώντας έναν στράπλες κορσέ Mugler και ένα λαχανί δαντελένιο φόρεμα Versace για το τεύχος Απριλίου του ισπανικού «Elle», το ένατο εξώφυλλό της για το έντυπο.

«Αν με ρωτήσετε πώς είναι η σχέση μου με τον εαυτό μου τώρα και αυτή που είχα όταν ήμουν 20 ή 30 ετών, ειλικρινά προτιμώ αυτή που έχω τώρα», αναφέρει η Πενέλοπε Κρουζ στη συνέντευξή της.

Αν και η σταρ του Χόλιγουντ δεν είναι σίγουρη τι θα κάνει για να γιορτάσει τα 50ά γενέθλιά της, λέει ότι θα τα περάσει με τους αγαπημένους της, μερικούς από τους οποίους γνωρίζει από τότε που ήταν έφηβη.

Για τα 50 της χρόνια αναφέρει: «Εκμεταλλεύομαι κάθε δεκαετία, κάθε στιγμή και ποτέ δεν σκέφτομαι ότι…"πριν ήμουν καλύτερη"».

Και η Πενέλοπε Κρουζ αποδεικνύει ότι, πράγματι, διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της, καθώς αποπνέει αυτοπεποίθηση στη νέα της φωτογράφιση.

Η ηθοποιός λέει ότι της λείπουν οι πλάκες και η ξεγνοιασιά όταν ήταν πιο νέα, καθώς όσο μεγαλώνει έχει γίνει πιο συνειδητοποιημένη σε σχέση με τον κόσμο γύρω της. «Μερικές φορές θα ήθελα να κάνω περισσότερες πλάκες και να επιστρέψω περισσότερο σε αυτό το είδος ασυνειδησίας. Όλα όσα έχω μάθει μέχρι τώρα ή όλα τα ‘’βουνά’’ που χρειάστηκε να ανέβω -κάποια από τα οποία δεν ήταν εύκολα και δεν μιλάω για οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιτυχία ή αυτό το κομμάτι της δουλειάς- είναι μέρος της μάθησής μου», προσθέτει η ηθοποιός.

Τέλος, η Πενέλοπε Κρουζ αποκαλύπτει ότι πάντα ήθελε να γίνει μητέρα και προσπάθησε στα 20 της, σε ένα ταξίδι στην Ινδία, να υιοθετήσει μόνη της ένα παιδί, αλλά δεν τα κατάφερε.

Πηγή: skai.gr

