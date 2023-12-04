Η Melissa Barrera απολύθηκε από την παραγωγή της ταινίας «Scream 7», αφού πήρε θέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον απόηχο του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Η Spyglass, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, ήταν «ωμή» στην ανακοίνωσή της, σύμφωνα με όσα γράφουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. «Η θέση της Spyglass είναι σαφής: Έχουμε μηδενική ανοχή στον αντισημιτισμό ή στην υποκίνηση μίσους».

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κρίστοφερ Λάντον, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν αποφάσισε ο ίδιος για την απόλυση της Melissa Barrera. «Όλα είναι χάλια. Δεν ήταν δική μου απόφαση», ξεκαθάρισε ο ίδιος.

Κατόπιν αυτού, μια ομάδα -με πάνω από 1.300 ηθοποιούς- έστειλε υπογεγραμμένη επιστολή σε όλους τους φορείς της Τέχνης και του Πολιτισμού, ζητώντας να μην καταπιέζονται και να μην φιμώνονται οι φιλοπαλαιστινιακές «φωνές».

«Γράφουμε ως καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό, ενωμένοι στη δέσμευσή μας για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ελευθερία και ισότητα για όλους τους ανθρώπους στο Ισραήλ/Παλαιστίνη. Θεωρούμε κάθε ζωή πολύτιμη και θρηνούμε κάθε θάνατο. Το μέγεθος της βίας που εκτυλίσσεται στη Γάζα απαιτεί τη συλλογική μας προσοχή και δράση».

#ScreamVII director Christopher Landon shared a statement on the firing of Melissa Barrera: “This is my statement: 💔 Everything sucks. Stop yelling. This was not my decision to make" https://t.co/oxsGaKu084 pic.twitter.com/baQdP1yJXz — The Hollywood Reporter (@THR) November 22, 2023

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μήνυμα υπογράφουν, μεταξύ άλλων, οι Olivia Colman («The Crown»), Juliet Stevenson («Emma») και Harriet Walter («Ted Lasso»).

Εκτός από τη λογοκρισία, οι ηθοποιοί αναφέρουν, επίσης, στην επιστολή τους: «Ως καλλιτέχνες, δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά σε τέτοιες κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Τέλος, τα έβαλαν με τους βρετανικούς καλλιτεχνικούς οργανισμούς για την αποτυχία τους μέχρι στιγμής να δείξουν αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό: «Καθώς εκτυλίσσεται η καταστροφή, έχουμε παρατηρήσει μια κραυγαλέα απουσία δηλώσεων αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό από την πλειοψηφία των βρετανικών καλλιτεχνικών οργανισμών».

Στις ιστορίες της στο Instagram, η Barrera έδειξε την υποστήριξή της στην Παλαιστίνη πριν από μερικές εβδομάδες με το εξής μήνυμα: «Η Γάζα αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή σαν στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Στριμωγμένοι όλοι, χωρίς να μπορούν να πάνε πουθενά, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή νερό... οι άνθρωποι εξακολουθούν να το παρακολουθούν σιωπηλά να συμβαίνει. Αυτό είναι γενοκτονία».

