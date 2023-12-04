Η Florence Pugh χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ένα αντικείμενο κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο CCXP 2023, την Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023.

Η ηθοποιός βρισκόταν στη σκηνή μαζί με τους συναδέλφους της στο «Dune: Part Two», όταν ένα αντικείμενο πετάχτηκε προς το μέρος της, προφανώς από το κοινό, και τη χτύπησε στο πρόσωπο, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Δεν είναι σαφές τι ήταν αυτό που τη χτύπησε.

Someone threw something at Florence Pugh and hit her in the face at #CCXP23 pic.twitter.com/aWB7J0gOyV — Timmytea (@timmostea) December 3, 2023

Μεταξύ αυτών που τη συνόδευσαν στην παρουσίαση της ταινίας ήταν οι πρωταγωνιστές Timothée Chalamet, Zendaya και Austin Butler, καθώς και ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης, Denis Villeneuve. Οι ηθοποιοί του «Dune: Part Two» και ο σκηνοθέτης βρέθηκαν στη Βραζιλία για να προωθήσουν την ταινία.

Η Pugh έρχεται να προστεθεί σε έναν αυξανόμενο κατάλογο διασημοτήτων που έχουν χτυπηθεί από αντικείμενα που πέταξαν θαυμαστές, ενώ βρίσκονταν στη σκηνή.

Νωρίτερα φέτος, η Bebe Rexha χρειάστηκε να κάνει ράμματα κοντά στο φρύδι της, αφού χτυπήθηκε από ένα κινητό τηλέφωνο που της πέταξαν κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στη Νέα Υόρκη. Ο Harry Styles τραυματίστηκε, επίσης, στο μάτι αυτό το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας.

Άλλοι διάσημοι που έχουν τραυματιστεί από αντικείμενα από θαυμαστές στη σκηνή είναι η Ariana Grande, η Kelly Clarkson, η Ava Max και η Billie Eilish.

Πηγή: skai.gr

