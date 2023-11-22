Η Melissa Barrera δεν θα πρωταγωνιστεί πλέον στην ταινία «Scream». Η ηθοποιός αποσύρθηκε από το πρότζεκτ μετά από μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον απόηχο του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Spyglass on Melissa Barrera: “We have zero tolerance for antisemitism or the incitement of hate in any form, including false references to genocide, ethnic cleansing, Holocaust distortion or anything that flagrantly crosses the line into hate speech" https://t.co/oxsGaKu084 November 22, 2023

«Η Γάζα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται σαν στρατόπεδο συγκέντρωσης», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Instagram stories. «Στριμωγμένοι όλοι μαζί, χωρίς διαφυγή, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς νερό... Οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία μας. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να παρακολουθούν σιωπηλά όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό είναι γενοκτονία και εθνοκάθαρση».

Εκπρόσωπος της Spyglass, της εταιρείας πίσω από το franchise της ταινίας, εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η θέση της Spyglass είναι απερίφραστα σαφής: Έχουμε μηδενική ανοχή στον αντισημιτισμό ή την υποκίνηση μίσους σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ψευδών αναφορών σε γενοκτονία, εθνοκάθαρση, διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος ή οτιδήποτε ξεπερνάει κατάφωρα τα όρια της ρητορικής μίσους».

Melissa Barrera’s post on social media after being dropped from ‘Scream’ for denouncing the genocide in Gaza:



“At the end of the day, I'd rather be excluded for who I include, than be included for who I exclude.” pic.twitter.com/4YDK8dW7eX — Pop Crave (@PopCrave) November 21, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.