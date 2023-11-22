Λογαριασμός
Melissa Barrera: Την έδιωξαν από το «Scream» - Πήρε θέση για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς

«Η Γάζα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται σαν στρατόπεδο συγκέντρωσης», έγραψε σε μια ανάρτησή της στο Instagram stories 

Η Melissa Barrera

Η Melissa Barrera δεν θα πρωταγωνιστεί πλέον στην ταινία «Scream». Η ηθοποιός αποσύρθηκε από το πρότζεκτ μετά από μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον απόηχο του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

«Η Γάζα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται σαν στρατόπεδο συγκέντρωσης», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Instagram stories. «Στριμωγμένοι όλοι μαζί, χωρίς διαφυγή, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς νερό... Οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία μας. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να παρακολουθούν σιωπηλά όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό είναι γενοκτονία και εθνοκάθαρση». 

Εκπρόσωπος της Spyglass, της εταιρείας πίσω από το franchise της ταινίας, εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η θέση της Spyglass είναι απερίφραστα σαφής: Έχουμε μηδενική ανοχή στον αντισημιτισμό ή την υποκίνηση μίσους σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ψευδών αναφορών σε γενοκτονία, εθνοκάθαρση, διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος ή οτιδήποτε ξεπερνάει κατάφωρα τα όρια της ρητορικής μίσους».

