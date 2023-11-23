Η Melissa Barrera για την απόλυσή της από το «Scream»: Η σιωπή δεν είναι επιλογή για μένα

Η Melissa Barrera αντιμετωπίζει τα σχόλια που την έκαναν να απολυθεί από το «Scream 7». «Πρώτα απ' όλα καταδικάζω τον αντισημιτισμό και την Ισλαμοφοβία. Καταδικάζω το μίσος και την προκατάληψη κάθε είδους, εναντίον οποιασδήποτε ομάδας ανθρώπων», είπε η 33χρονη ηθοποιός στους ακολούθους της, σε μια δήλωση που μοιράστηκε μέσω του Instagram Story της.

«Ως Λατίνα, περήφανη Μεξικάνα, αισθάνομαι την ευθύνη του να έχω μια πλατφόρμα που μου επιτρέπει το προνόμιο να ακούγομαι, και ως εκ τούτου προσπάθησα να τη χρησιμοποιήσω για να ευαισθητοποιήσω για θέματα που με ενδιαφέρουν και να προσφέρω τη φωνή μου σε όσους έχουν ανάγκη».

Η Barrera συνέχισε λέγοντας ότι «κάθε άνθρωπος σε αυτή τη γη - ανεξάρτητα από τη θρησκεία, τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση - αξίζει ίσα ανθρώπινα δικαιώματα, αξιοπρέπεια και, φυσικά, ελευθερία».

Η ηθοποιός δήλωσε ότι προσεύχεται «μέρα και νύχτα για να μην υπάρχουν άλλοι θάνατοι, για να μην υπάρχει άλλη βία και για ειρηνική συνύπαρξη».

Παρά την απομάκρυνσή της από την ταινία, ορκίστηκε ότι «θα συνεχίσει να μιλάει για εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ειρήνη και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία».

Κατέληξε την ανάρτησή της: «Η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή για μένα».

Εκπρόσωπος της Spyglass, της εταιρείας πίσω από το franchise της ταινίας, εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η θέση της Spyglass είναι απερίφραστα σαφής: Έχουμε μηδενική ανοχή στον αντισημιτισμό ή την υποκίνηση μίσους σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ψευδών αναφορών σε γενοκτονία, εθνοκάθαρση, διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος ή οτιδήποτε ξεπερνάει κατάφωρα τα όρια της ρητορικής μίσους».

