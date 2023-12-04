Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Κάποια σοβαρά προβλήματα θα σας απασχολήσουν στον εργασιακό σας χώρο. Δεν σημαίνει ότι έφτασε η καταστροφή, θα πρέπει όμως να ασχοληθείτε σοβαρά και υπεύθυνα για την επίλυση τους… Με αυτοπεποίθηση και υψηλό ηθικό θα καταφέρετε να χειριστείτε επιδέξια τις υποθέσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Η θετική ενέργεια πάντοτε βοηθάει να εξομαλυνθούν οι καταστάσεις και να επιλυθούν τα προβλήματα πολύ πιο εύκολα.

Ταύρος

Το Σύμπαν διάκειται θετικά απέναντι σας και εσείς αισθάνεστε τη χαρά της ζωής σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε αυτή την σπάνια ανέφελη μέρα όσο καλύτερα μπορείτε. Κάποιες αλλαγές και αναπροσαρμογές θα πρέπει να κάνετε στα αισθηματικά σας, καθώς τα παλιά και δοκιμασμένα μοντέλα δεν είναι πια ικανά να αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Δίδυμοι

Κάτι ή κάποιος θα σας απογοητεύσει και θα έχετε την διάθεση να το βάλετε στα πόδια. Δεν θα ήταν όμως σοφό να το κάνετε, γιατί θα δείξετε ο θιχτήκατε και θα δώσετε την ικανοποίηση σε κάποιους, ότι κατάφεραν να σας πληγώσουν. Η μέρα σας άλλωστε είναι υπερβολικά γεμάτη με υποχρεώσεις και αγχώνεστε ήδη για το πώς θα τα βγάλετε πέρα.

Καρκίνος

Η φαντασία σας οργιάζει και σας απομακρύνει από την πραγματικότητα. Προσγειωθείτε και επικεντρωθείτε στις δράσεις σας, πριν χαθεί η μέρα, μαζί με κάποιες ευκαιρίες… Καινούργια ξεκινήματα θα καταγράψετε που θα δώσουν νέα πνοή στην ζωή σας. Ίσως όμως να υπάρξει και ένας αποχαιρετισμός σε μια παλιά φιλία. Κάτι παλιό κλείνει τον κύκλο του, κάτι νέο ξεκινά.

Λέων

Με αποφασιστικότητα θα επιμονή θα καταφέρετε να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας και να ωθήσετε την καριέρα σας στην ανοδική πορεία που δικαιούστε. Έχετε μεγάλες προσδοκίες, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, η πραγματικότητα ωστόσο θα έρθει να σας προσγειώσει απότομα. Και κάποια πρόσθετα έσοδα που μπορεί να προκύψουν δεν θα είναι άξια λόγου…

Παρθένος

Θα πρέπει να αδράξετε την ευκαιρία καριέρας που θα σας παρουσιαστεί και να μην δειλιάσετε, γιατί πρόκειται για κάτι καθοριστικό για την πορεία της καριέρας σας. Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για τα νέα και θαυμαστά που κάνουν την εμφάνιση τους στην ζωή σας! Πανηγυρίστε αλλά καταστρώστε και τα μελλοντικά σας πλάνα με επιμέλεια για να μην πάει χαμένη η ευκαιρία.

Ζυγός

Πολύ κινητικότητα και τρέξιμο σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο. Η καριέρα σας θα ανακάμψει σύντομα και θα δεχθείτε αρκετές προτάσεις από ανθρώπους του εξωτερικού, που θα ωθήσουν στο να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και να σημειώσετε επιτυχίες. Η ασυνεννοησία με το ταίρι σας θα σας χαλάσει τη διάθεση.

Σκορπιός

Θα διαπιστώσετε σήμερα ότι μια νίκη δεν αφήνει πάντοτε την γλυκιά γεύση της επιτυχίας, ειδικά εάν προηγήθηκε μια πάλη. Πάντα υπάρχουν και απώλειες που δεν είχατε υπολογίσει… Κάποιο άτομο θα χρειαστεί την στήριξη σας κατά την διάρκεια της μέρας. Ο συμπονετικός σας χαρακτήρας και η ψύχραιμη ματιά σας θα το ανακουφίσει σε σημαντικό βαθμό.

Τοξότης

Αρκετά σκαμπανεβάσματα στην διάθεση σας και στα ενεργειακά σας αποθέματα θα καταγράψει η μέρα. Θα υπάρξουν στιγμές με έντονους ρυθμούς δουλειάς, αλλά και άλλες που θα θέλετε να αποτραβηχτείτε και να χαλαρώσετε… Αντιμετωπίζετε διλήμματα και μάλιστα θα πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα. Κατά βάθος ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πάρτε όμως και την συμβουλή ατόμων που εμπιστεύεστε…

Αιγόκερως

Αισθάνεστε ότι τίποτε δεν πηγαίνει καλά στην ζωή σας. Η καριέρα σας έχει βαλτώσει και η σχέση σας πνέει τα λοίσθια. Έτσι είναι ή έτσι τα βλέπετε εσείς άραγε; Ίσως θα πρέπει να αποδεχτείτε το γεγονός ότι η σχέση σας ότι είχε να δώσει το έχει δώσει εδώ και καιρό και τώρα πια έχει καταλήξει κενό γράμμα. Όσο για τα επαγγελματικά σας, δώστε τους λίγο σκέψη και χρόνο.

Υδροχόος

Ρίξτε βάρος της προσπάθειας σας για να προωθήσετε μελλοντικά τα επαγγελματικά σας σχέδια. Προσοχή όμως στις μυστικές συναντήσεις. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα στο μέλλον. Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά θέματα. Η μέρα απαιτεί διαλλακτικότητα και υπομονή σε οικογενειακά θέματα.

Ιχθείς

Είναι μια μέρα που αισθάνεστε δυναμικοί και αισιόδοξη. Κάποια δουλειά που σας είχαν αναθέσει ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την επιτυχία σας. Οικογενειακά θέματα θα βρίσκονται στο προσκήνιο, από τα οποία θα πάρετε μια έκπληξη και μια μεγάλη χαρά! Όπως και να ήταν η εργασιακή σας μέρα, το βράδυ θα σας θα σας αποζημιώσει…

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.