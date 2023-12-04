Οι Taylor Swift και Blake Lively, οι οποίες παρακολούθησαν την πρεμιέρα της ταινίας «Reinassance» της Beyonce, στο Λονδίνο, δημοσίευσαν φωτογραφίες από το αξέχαστο γεγονός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια φωτογραφία που έκανε το διαδίκτυο να ξετρελαθεί, καθώς δείχνει τις δύο σταρ να είναι σέξι και αγαπημένες φίλες.

Ο Ράιαν Ρέινολντς, που φαίνεται να αισθάνεται παραμελημένος, «ανέβασε» στα stories του Instagram μια ξεκαρδιστική εικόνα με photoshop, που δείχνει το πρόσωπό του και το πρόσωπο του Τράβις Κελς πάνω από τις συντρόφους τους.

Ο Reynolds και η Lively είναι γνωστό ότι είναι μεγάλα πειραχτήρια και τους αρέσει να «τρολάρουν» ο ένας τον άλλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τόσο η Blake Lively όσο και ο Ryan Reynolds έχουν δείξει δημόσια την υποστήριξή τους στο νέο ζευγάρι. Αν και η «τετράδα» δεν έχει απαθανατιστεί μαζί, πιστεύεται ότι έχουν κάνει παρέα στη Νέα Υόρκη.

Η φιλία της Swift με τη Lively και τον Reynolds μετράει αρκετά χρόνια. Με την ποπ τραγουδίστρια να έχει απολαύσει αρκετές φορές τη διαμονή της στο ακίνητό τους στα βόρεια της πολιτείας. Οι κόρες του ζευγαριού έχουν, επίσης, εμφανιστεί στη δισκογραφία της τραγουδίστριας, ιδίως στο τραγούδι «Betty» από το άλμπουμ της, «Folklore».

