Η Judith Godrèche, μια ηθοποιός που κατηγόρησε δύο σκηνοθέτες ότι τη βίασαν όταν ήταν έφηβη, θα μιλήσει στην πιο διάσημη τελετή απονομής κινηματογραφικών βραβείων της Γαλλίας την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024, σε μια ασυνήθιστη κίνηση με στόχο να «σπάσει» αυτό που η ίδια αποκαλεί «ομερτά» γύρω από την κακοποίηση γυναικών και κοριτσιών στη βιομηχανία του θεάματος.

Η Judith Godreche θα ανέβει στη σκηνή των βραβείων Σεζάρ (κάτι σαν τα Όσκαρ) και θα μιλήσει για όλα. Η 51χρονη ηθοποιός έχει κατηγορήσει τους σκηνοθέτες Benoît Jacquot και Jacques Doillon, πρώην σύντροφο της αείμνηστης τραγουδίστριας και ηθοποιού Jane Birkin, για βιασμό και σεξουαλική επίθεση όταν ήταν έφηβη.

Ισχυρίστηκε ότι ο Jacquot, ένας αναγνωρισμένος σκηνοθέτης του καλλιτεχνικού χώρου, την εκμεταλλεύτηκε ενώπιον του γαλλικού κινηματογράφου και των δημοσιογράφων, όταν έγιναν ζευγάρι, αφού την έβαλε στην ταινία του «Les mendiants» το 1987. Εκείνη ήταν τότε 14 ετών και εκείνος 39.

Η ηθοποιός κατηγόρησε, επίσης, τον Doillon ότι την υποχρέωσε να εκτελέσει 45 λήψεις μιας ερωτικής σκηνής χωρίς σενάριο μαζί του, όταν ήταν 15 ετών, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του «La fille de 15 ans» (Το 15χρονο κορίτσι) το 1989.

Αφού η Godrèche διηγήθηκε την ιστορία της στον γαλλικό Τύπο, αρκετοί άλλοι ηθοποιοί προχώρησαν σε καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση.



Ο Jacquot αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι όλες οι σεξουαλικές σχέσεις ήταν συναινετικές. Ο Doillon αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψέματα».

Η γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία έχει, επίσης, κλονιστεί από τις πολυάριθμες καταγγελίες εναντίον του ηθοποιού Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ο οποίος βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση μετά από καταγγελία για βιασμό. Η τελευταία καταγγελία προέκυψε την περασμένη εβδομάδα, όταν μια βοηθός του τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση το 2014.

Τον Δεκέμβριο υπήρξε οργή όταν 50 καλλιτέχνες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας ότι ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ «λιντσάρεται» και ότι του στερούν το δικαίωμα να θεωρείται αθώος. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στον ηθοποιό σε τηλεοπτική συνέντευξη. Ο Ντεπαρντιέ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

«Υπάρχει μια γενιά που εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει αυτή την εξέλιξη στην κοινωνία», δήλωσε τότε η Muriel Reus, αντιπρόεδρος της #MeToomedia, μιας ένωσης που μάχεται κατά της σεξουαλικής βίας στα μέσα ενημέρωσης.

Η επιτυχία της τηλεοπτικής σειράς που συμμετέχει η Judith Godreche, «Icon of French Cinema», αναζωπύρωσε το κίνημα #MeToo της Γαλλίας και ανέδειξε για άλλη μια φορά μαρτυρίες σεξουαλικής κακοποίησης εφήβων κοριτσιών από μεγαλύτερους άνδρες στον καλλιτεχνικό χώρο.

Το 2020, η Adèle Haenel, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδική ηθοποιός, αποχώρησε από την τελετή απονομής των βραβείων Σεζάρ φωνάζοντας «ντροπή», αφού ο Ρομάν Πολάνσκι βραβεύτηκε ως καλύτερος σκηνοθέτης για την ταινία του «J'accuse». Η Haenel εγκατέλειψε τη γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία πέρυσι, καταγγέλλοντας ότι διακατέχεται από «γενικό εφησυχασμό» απέναντι στα «σεξουαλικά εγκλήματα».

Η Judith Godreche έχει προσκληθεί να μιλήσει στους γερουσιαστές της επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα στη Βουλή στις 29 Φεβρουαρίου, όπως γράφει η εφημερίδα «Guardian».

