Ανάμεσα στους 33 ομήρους που έχει ανακοινώσει ότι θα παραδώσει η Χαμάς κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας για εκεχειρία θα συμπεριλαμβάνονται και οι σοροί πολλών νεκρών ομήρων, αναφέρουν οι New York Times.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Χαμάς ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές ότι δεν είναι ζωντανοί όλοι οι όμηροι που θα απελευθερώσει. Στην πρώτη φάση προβλέπεται η απελευθέρωση γυναικών, παιδιών, ηλικιωμένων και ασθενών.

Το Ισραήλ είχε προηγουμένως επιμείνει ότι το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει μόνο ζωντανούς ομήρους και είχε μειώσει τον αριθμό που αρχικά ήταν 40, γνωρίζοντας ότι δεν ήταν ακόμη ζωντανοί όλοι όσοι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Η Χαμάς δήλωσε χθες ότι αποδέχθηκε μια συμφωνία που υποβλήθηκε από τους μεσολαβητές. Το Ισραήλ, ωστόσο, ανέφερε ότι αυτό που πρότεινε η Χαμάς ήταν σημαντικά διαφορετικό από αυτό στο οποίο είχε συμφωνήσει το Ισραήλ.

Αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν ότι η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει μια περίοδο εκεχειρίας 42 ημερών, κατά την οποία θα απελευθερώσει 33 Ισραηλινούς ομήρους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση μεγάλου αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.