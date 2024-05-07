Καιρίδης στον ΣΚΑΪ: Απαράδεκτη η κίνηση του Ερντογάν να κάνει τέμενος τη «Μονή της Χώρας»

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε την απόφαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει σε τέμενος τη «Μονή της Χώρας» ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης.

Ο κ. Καιρίδης έκανε λόγο για μία «απολύτως καταγγελτέα κίνηση», τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει το θέμα κατά την επισκεψή του στην Τουρκία και τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «όπως το έθεσε και το υπουργείο Εξωτερικών. Όλα τίθενται». «Είναι ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και έρχεται σήμερα ο Ερντογάν, σε συνέχεια με αυτό που έγινε με την Αγιά Σοφιά, κλείνοντας το μάτι στο ακραίο ισλαμιστικό εκλογικό ακροατήριό του».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλαδας με την Τουρκία, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένας κατευνασμός. Ο Ερντογάν έκανε στροφή, όχι η Ελλάδα. Ο Ερντογάν πήγε από το Μητσοτάκης γιοκ, στο να μην έχουμε ούτε παραβιάσεις».

Μιλώντας για την επισκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία, ο κ. Καιρίδης τόνισε ότι «είναι μία επίσκεψη εργασίας», τονίζοντας ότι στα σοβαρά ζητήματα, τα πράγματα είναι μπλοκαρισμένα, καθώς η Τουρκία παραμένει στις πάγιες θέσεις της.

Πηγή: skai.gr

