Μόσχα προειδοποιεί Λονδίνο: Θα μπορούσαμε να επιτεθούμε με τις δηλώσεις Κάμερον

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα τη Βρετανία ότι εάν βρετανικά όπλα χρησιμοποιηθούν από την Ουκρανία για να πλήξει ρωσικά εδάφη τότε η Μόσχα θα μπορούσε να ανταποδώσει πλήττοντας βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τόσο εντός της Ουκρανίας όσο και αλλού.

Ο πρέσβης της Βρετανίας Νάιτζελ Κέισι κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί μια επίσημη διαμαρτυρία, αφότου ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βρετανικά όπλα για να πλήξει τη Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι οι δηλώσεις Κάμερον αναγνωρίζουν ότι η Βρετανία έχει τώρα ντε φάκτο εμπλοκή στη σύρραξη, κάτι που αντικρούει τις διαβεβαιώσεις ότι τα μεγάλης εμβέλειας όπλα που έχει δώσει στην Ουκρανία δεν θα χρησιμοποιούνταν εναντίον της Ρωσίας.

«Ο Κέισι προειδοποιήθηκε ότι ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος με βρετανικά όπλα, οποιεσδήποτε βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί στο έδαφος της Ουκρανίας και στο εξωτερικό» θα μπορούσαν να στοχοθετηθούν, τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Το ρωσικό υπουργείο επισημαίνει ότι θεωρεί τις δηλώσεις Κάμερον μια σοβαρή κλιμάκωση.

«Ο πρέσβης κλήθηκε να συλλογιστεί τις αναπόφευκτα καταστροφικές συνέπειες τέτοιων εχθρικών ενεργειών από το Λονδίνο και αμέσως να διαψεύσει τις επιθετικές προκλητικές δηλώσεις από τον επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών με τον πλέον αποφασιστικό και ξεκάθαρο τρόπο».

Ο Ντέιβιντ Κάμερον, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, είπε στο Reuters ότι η Ουκρανία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα όπλα που παρείχε η Βρετανία για να πλήξει στόχους εντός της Ρωσίας και ότι εναπόκειται στο Κίεβο αν θα το κάνει ή όχι.

Προς το παρόν το Ρόιτερς δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με Βρετανούς αξιωματούχους για να σχολιάσουν σχετικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

