Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ορκιστεί σήμερα για την πέμπτη θητεία του στην προεδρία της χώρας σε μια πολυτελή τελετή που θα λάβει χώρα στο Κρεμλίνο.

Ο 71χρονος Ρώσος πρόεδρος, που κυβερνά τη Ρωσία από τις αρχές του αιώνα, εξασφάλισε νέα εξαετή θητεία τον Μάρτιο αφού κέρδισε τις προεδρικές εκλογές χωρίς να έχει απέναντί του βασικό αντίπαλο.

Η ορκωμοσία θα μεταδοθεί ζωντανά από τα περισσότερα μεγάλα ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια το μεσημέρι, όταν μια πολυτελής αυτοκινητοπομπή που θα μεταφέρει τον Πούτιν θα φτάσει στο Μεγάλο Παλάτι του Κρεμλίνου.

Μετά την άφιξή του, ο Πούτιν θα περπατήσει μέσα από τους διαδρόμους του παλατιού μέχρι την περίτεχνη αίθουσα του Αγίου Ανδρέα, όπου θα δώσει τον προεδρικό όρκο και θα κάνει μια σύντομη ομιλία.

Στην τελετή έχουν προσκληθεί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ξένοι διπλωμάτες, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου πρεσβευτή Pierre Levy, ο οποίος αναμένεται να παραστεί.

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, της Γερμανίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, έχουν επισημάνει ότι δεν θα στείλουν εκπροσώπους εν μέσω οξυμένης έντασης για τη σύγκρουση στην Ουκρανία .

Χθες η Ουκρανία προέτρεψε τους δυτικούς συμμάχους της να μην αναγνωρίσουν τον Πούτιν ως «νόμιμο πρόεδρο» της Ρωσίας, δεδομένου ότι η συντριπτική νίκη του με ποσοστό 87% επικρίθηκε από τους περισσότερους διεθνείς παρατηρητές και απορρίφθηκε ως αποτέλεσμα νοθείας από την αντιπολίτευση και τις οργανώσεις δικαιωμάτων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.