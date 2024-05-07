Διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να αποκτήσει τον Βίκτορ Οσιμέν είναι η Τσέλσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ντι Μάρτζιο, οι «μπλε» έκαναν πρόταση στη Νάπολι για την απόκτηση του Νιγηριανού επιθετικού, προσφέροντας ένα ποσό μεταξύ των 80 και 90 εκατομμυρίων ευρώ, τον Ρομέλου Λουκάκου και έναν ακόμη νέο παίκτη, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό.

Μέχρι στιγμής, οι «παρτενοπέι» δεν έχουν απαντήσει θετικά ή αρνητικά στην πρόταση και αναμένονται εξελίξεις εντός των επόμενων εβδομάδων. Στη μάχη για την απόκτηση του 25χρονου φορ είναι και η Παρί Σεν Ζερμέν.

Θυμίζουμε ότι η ιταλική ομάδα είχε επεκτείνει το συμβόλαιο του Οσιμέν τον περασμένο Ιανουάριο, τοποθετώντας ρήτρα που αγγίζει τα 135 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.