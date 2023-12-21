Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, που κατηγορείται για βιασμό, έχει γίνει στόχος «ανθρωποκυνηγητού», καθώς ο ηθοποιός αντιμετωπίζει νέα έρευνα για σεξιστικά σχόλια.

«Δεν θα με δείτε ποτέ να συμμετέχω σε ανθρωποκυνηγητό», δήλωσε ο Μακρόν στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό France 5, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την πιθανή αφαίρεση κρατικού βραβείου από τον ηθοποιό. «Μισώ αυτού του είδους τα πράγματα», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν αφαιρείς από κάποιον το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής με βάση μια αναφορά».

Το βραβείο, το πιο διάσημο που μπορεί να απονείμει η κυβέρνηση και το οποίο ο Ντεπαρντιέ έλαβε το 1996, «δεν είναι ένα ηθικό εργαλείο», είπε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι ο ηθοποιός «κάνει τη Γαλλία υπερήφανη» και ότι ο ίδιος ήταν μεγάλος θαυμαστής του.

Την περασμένη εβδομάδα, η υπουργός Πολιτισμού δήλωσε ότι τα σχόλια του ηθοποιού ντρόπιασαν τη Γαλλία και ότι υπάρχει η πιθανότητα να του αφαιρεθεί το βραβείο της Λεγεώνας της Τιμής.

Ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε αυτόν τον μήνα και περιείχε πλάνα του ηθοποιού με σεξιστικά σχόλια, αναζωπύρωσε μια συζήτηση για τον σεξισμό στον γαλλικό κινηματογράφο.

Emmanuel Macron says Gérard Depardieu is target of ‘manhunt’ https://t.co/4kyHVdhlZJ — Guardian news (@guardiannews) December 21, 2023

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός France 2 έδειξε τον ηθοποιό σε ένα ταξίδι του 2018 στη Βόρεια Κορέα να κάνει επανειλημμένα σεξουαλικά σχόλια, παρουσία μιας γυναίκας διερμηνέα. Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ η οικογένειά του κατήγγειλε μια «πρωτοφανή συνωμοσία» εναντίον του.

Ο Ντεπαρντιέ, σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου με περισσότερες από 200 ταινίες στο όνομά του, κατηγορήθηκε για βιασμό το 2020 και έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση από περισσότερες από δώδεκα γυναίκες.

Ο Ντεπαρντιέ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στη «Le Figaro», τον Οκτώβριο. «Ποτέ, μα ποτέ δεν κακοποίησα γυναίκα», έγραψε ο ηθοποιός. «Στο δικαστήριο των μέσων ενημέρωσης, στο λιντσάρισμα που μου επιφυλάχθηκε, έχω μόνο τον λόγο μου για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου».

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ένας βελγικός δήμος αφαίρεσε από τον Ντεπαρντιέ τον τίτλο του επίτιμου πολίτη, αρκετές ημέρες μετά την ανάκληση της κορυφαίας τιμής από την καναδική επαρχία του Κεμπέκ λόγω των «σκανδαλωδών» σχολίων του κατά των γυναικών.

Πηγή: skai.gr

