Ξέσπασε σε πανηγυρισμούς η μεγάλη κόρη του Τερίμ μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου Betsson.



Το «τριφύλλι» λύγισε τον ΠΑΟΚ στα πέναλτι και ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τη Μερβέ Τερίμ Τσετίν να πανηγυρίζει με κασκόλ του «τριφυλλιού» στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Πηγή: skai.gr

Η ίδια έκανε σχετικό story στο Instagram. Αρχικά πόσταρε φωτογραφία της στην αγκαλιά του Φατίχ Τερίμ, από την περίοδο που ήταν μωρό, ενώ ακολούθησε νέο «χτύπημα», στο οποίο αναφέρει: «40 χρόνια μετά» στο σχετικό βίντεο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.