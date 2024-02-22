Λογαριασμός
Τρελάθηκε με την πρόκριση του Παναθηναϊκού η κόρη του Φατίχ Τερίμ - Η συγκινητική της ανάρτηση

Πανηγύρισε με κασκόλ του Παναθηναϊκού την πρόκριση επί του ΠΑΟΚ η κόρη του Φατίχ Τερίμ.

Τερίμ

Ξέσπασε σε πανηγυρισμούς η μεγάλη κόρη του Τερίμ μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου Betsson.

Το «τριφύλλι» λύγισε τον ΠΑΟΚ στα πέναλτι και ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τη Μερβέ Τερίμ Τσετίν να πανηγυρίζει με κασκόλ του «τριφυλλιού» στο γήπεδο της Λεωφόρου.



Η ίδια έκανε σχετικό story στο Instagram. Αρχικά πόσταρε φωτογραφία της στην αγκαλιά του Φατίχ Τερίμ, από την περίοδο που ήταν μωρό, ενώ ακολούθησε νέο «χτύπημα», στο οποίο αναφέρει: «40 χρόνια μετά» στο σχετικό βίντεο.
