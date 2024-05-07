Στη διάρρηξη δύο καταστημάτων τη Δεύτερη ημέρα του Πάσχα προχώρησαν δύο ανήλικοι στον Βόλο.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 01:30, οι δύο δράστες προσέγγισαν κατάστημα τροφίμων επί της οδού Γιάννη Δήμο και αφού προκάλεσαν φθορές στην πόρτα του καταστήματος, εισέβαλλαν στο εσωτερικό της επιχείρησης και κατευθυνθήκαν προς το ταμείο, από όπου και αφαίρεσαν το ποσό των 100 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή.

Μετά την πρώτη διάρρηξη, οι δύο ανήλικοι δεν σταμάτησαν τη δράση τους και «μπούκαραν» και σε πρακτορείο ΟΠΑΠ που στεγάζεται στο σημείο, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή η λεία τους.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: thenewspaper

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.