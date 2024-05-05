Αντιδρούν στις τουρκικές συστάσεις για το ντονέρ κεμπάπ οι ευρωπαίοι εστιάτορες

Αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια προκαλεί η πρωτοβουλία της Τουρκίας να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την κατοχύρωση του ντονέρ.

Εάν το τουρκικό αίτημα γίνει αποδεκτό, το ντονέρ θα σερβίρεται με συγκεκριμένο τρόπο που βρίσκει αντίθετους πολλούς εστιάτορες.

Στην Ελλάδα πάντως, οι καταναλωτές δηλώνουν ότι προτιμούν τον χοιρινό γύρο.

Η Τουρκία κατέθεσε αίτηση για να κατοχυρώσει στην ΕΕ την ονομασία της πιο γνωστής σπεσιαλιτέ της χώρας, του ντονέρ κεμπάπ.

Εάν η πρόταση περάσει, όλα τα εστιατόρια στην Ευρώπη θα πρέπει να συμμορφωθούν με την κατοχυρωμένη μέθοδο παραγωγής που προτείνει η Τουρκία… Ποια είναι αυτή;

Μόνο μεγάλες πλάκες βοδινού και αρνίσιου κρέατος οριζόντια κομμένες σε κομματάκια πάχους 3 έως 5 χιλιοστών θα μπορούν να χαρακτηρίζονται ως ντονέρ, ενώ τα κομματάκια κοτόπουλου θα μπορούν να έχουν πάχος μεταξύ ενός και δύο εκατοστών.

"Τα 3 έως 5 χιλιοστά με το που έρθουν οι πελάτες να μας κάνουν παράπονα, να εξηγήσουν οι Τούρκοι στους πελάτες που θα κάνουν παράπονα που δεν θα φάνε, οπότε δεν έιναι εφικτό καθόλου…" σχολιάζει ο Αλέξανδρος Σπυρογιώτης, Ιδιοκτήτης Ψητοπωλείου.

Και όλα αυτά ενώ υπάρχει και η αιώνια… "διαμάχη" μεταξύ γύρου και ντονέρ.

Η Ελλάδα πάντως φαίνεται να επιμένει στον γύρο χοιρινό με τους καταναλωτές να εκτιμούν πως είναι νοστιμότερος.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως αρκετοί προτιμούν το ντονέρ υποστηρίζοντας πως είναι πιο χορταστικό.

Εξάλλου υπάρχουν κι αυτοί που υποστηρίζουν πως και το ντονέρ είναι...ελληνικό και το έχουν υιοθετήσει οι Τούρκοι.

Ενας από τους λόγους για τους οποίους η Τουρκία επιθυμεί την προστασία του κεμπάπ από την ΕΕ, είναι η διατήρηση της τουρκικής γαστρονομικής παράδοσης.

Εάν η πρόταση καταφέρει να περάσει, αυτό θα σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο της ΕΕ για το τι μπορεί να ονομάζεται κεμπάπ ντονέρ.

Πηγή: skai.gr

