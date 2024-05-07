Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηράκλειο: Απαγορεύτηκε ο απόπλους του καταμαράν «power jet» λόγω μηχανικής βλάβης

Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Seajet

Απαγορεύτηκε, λόγω μηχανικής βλάβης, ο απόπλους του επιβατηγού οχηματαγωγού καταμαράν power jet σημαίας Κύπρου από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το πλοίο θα εκτελούσε το δρομολόγιο για Θήρα-Νάξο-Μύκονο-Πάρο-Νάξο-Ιο-Θήρα και επιστροφή στο Ηράκλειο με 783 επιβάτες,27 ΙΧ οχήματα και 8 δίκυκλα.

Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηράκλειο Κρήτης πλοίο βλάβη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark