Μετά τα χθεσινά… «ξεκαθαρίσματα» οι fashionistas επιστρέφουν με μία νέα αποστολή! «Ανοιξιάτικη δαντέλα» είναι το task και τα ερωτήματα που προκύπτουν από τις εμφανίσεις τους είναι πολλά! Μπορεί να είναι το μαύρο ανοιξιάτικο; Ποια είναι η διαφορά δαντέλας και κοφτού; Και τέλος πάντων υπό ποιους όρους ένα σετ ή ένα φόρεμα μπορεί να θεωρηθεί επαρκώς «διαγωνίσιμο»;

Η Ιωάννα στη δεύτερη μέρα της αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με το fitting του ρούχου που έχει επιλέξει.

Η Μπι αποσπά τις καλύτερες κριτικές αλλά και τον χαρακτηρισμό της πιο ωραίας εικόνας που έχει έρθει στο πλατό σε αυτή τη σεζόν!

Το τραγούδι της Νικολίνας προς τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες τι… υπονοούμενα αφήνει; Τα έντονα ιαπωνικά στοιχεία του outfit της φέρνουν την αντίδραση της Ζέτας που σε προηγούμενο επεισόδιο είχε δεχθεί κριτική για το μακιγιάζ της επειδή παρέπεμπε σε παραδόσεις της Νοτίου Αμερικής χωρίς η ίδια να γνωρίζει τη σημασία τους...

Τι μηνύματα ανταλλάσσουν η Σιμόν με τη Νικολίνα την ώρα της κριτικής του Στέλιου Κουδουνάρη στη Δήμητρα;

Η Ζέτα πάει σε επέτειο διαζυγίου φίλη της και υποστηρίζει πως έχει κάνει ένα «τίμιο layering» με τις δαντέλες που έχει επιλέξει. Ισχύει;

