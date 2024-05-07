Λογαριασμός
My Style Rocks: Η ανοιξιάτικη δαντέλα και το «τίμιο layering» - Δείτε το trailer

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks

Μετά τα χθεσινά… «ξεκαθαρίσματα» οι fashionistas επιστρέφουν με μία νέα αποστολή! «Ανοιξιάτικη δαντέλα» είναι το task και τα ερωτήματα που προκύπτουν από τις εμφανίσεις τους είναι πολλά! Μπορεί να είναι το μαύρο ανοιξιάτικο; Ποια είναι η διαφορά δαντέλας και κοφτού; Και τέλος πάντων υπό ποιους όρους ένα σετ ή ένα φόρεμα μπορεί να θεωρηθεί επαρκώς «διαγωνίσιμο»;  

Η Ιωάννα στη δεύτερη μέρα της αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με το fitting του ρούχου που έχει επιλέξει. 

mystylerocks

Η Μπι αποσπά τις καλύτερες κριτικές αλλά και τον χαρακτηρισμό της πιο ωραίας εικόνας που έχει έρθει στο πλατό σε αυτή τη σεζόν! 

mystylerocks

Το τραγούδι της Νικολίνας προς τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες τι… υπονοούμενα αφήνει; Τα έντονα ιαπωνικά στοιχεία του outfit της φέρνουν την αντίδραση της Ζέτας που σε προηγούμενο επεισόδιο είχε δεχθεί κριτική για το μακιγιάζ της επειδή παρέπεμπε σε παραδόσεις της Νοτίου Αμερικής χωρίς η ίδια να γνωρίζει τη σημασία τους...

mystylerocks

Τι μηνύματα ανταλλάσσουν η Σιμόν με τη Νικολίνα την ώρα της κριτικής του Στέλιου Κουδουνάρη στη Δήμητρα;  

Η Ζέτα πάει σε επέτειο διαζυγίου φίλη της και υποστηρίζει πως έχει κάνει ένα «τίμιο layering» με τις δαντέλες που έχει επιλέξει. Ισχύει; 

MY STYLΕ ROCKS!
Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

